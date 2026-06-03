Presenta Simas denuncias por ataques a infraestructura hidráulica; suman 20 actos vandálicos en el año en Torreón

De acuerdo con el organismo operador, durante lo que va del año se han contabilizado 20 ataques a distintas instalaciones, situación que ha generado afectaciones operativas y costos adicionales para la reparación de los equipos dañados.

TORREÓN, COAH.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón concluyó la integración de denuncias ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila contra quien o quienes resulten responsables de los actos de vandalismo cometidos contra la infraestructura hidráulica del municipio.

Los incidentes más recientes se registraron en cárcamos de la ciudad, donde los actos vandálicos provocaron afectaciones temporales en el funcionamiento del sistema de drenaje sanitario, obligando al personal técnico a realizar labores de reparación y restablecimiento del servicio.

El gerente general del Simas Torreón, Roberto Escalante González, informó que, como parte de las acciones para proteger la infraestructura y prevenir nuevos daños, se reforzaron los esquemas de vigilancia en puntos estratégicos del municipio.

Entre las medidas implementadas destaca la instalación de cámaras de seguridad en instalaciones prioritarias, equipos que se encuentran enlazados de manera directa con el Centro de Control y Comando (C2) de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

El funcionario señaló que esta estrategia ha permitido inhibir los robos y actos vandálicos registrados anteriormente, fortaleciendo la protección de la infraestructura hidráulica que resulta esencial para la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en Torreón.