Presenta Simas denuncias por ataques a infraestructura hidráulica; suman 20 actos vandálicos en el año en Torreón

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Torreón
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    Presenta Simas denuncias por ataques a infraestructura hidráulica; suman 20 actos vandálicos en el año en Torreón
    Roberto Escalante González, gerente general de Simas Torreón, afirma que en lo que va del año han sido 20 los ataques a instalaciones de Simas. SANDRA GÓMEZ

La querella fue interpuesta ante la Fiscalía General del Estado; Simas reforzó la vigilancia con cámaras conectadas al C2

TORREÓN, COAH.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón concluyó la integración de denuncias ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila contra quien o quienes resulten responsables de los actos de vandalismo cometidos contra la infraestructura hidráulica del municipio.

De acuerdo con el organismo operador, durante lo que va del año se han contabilizado 20 ataques a distintas instalaciones, situación que ha generado afectaciones operativas y costos adicionales para la reparación de los equipos dañados.

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Los incidentes más recientes se registraron en cárcamos de la ciudad, donde los actos vandálicos provocaron afectaciones temporales en el funcionamiento del sistema de drenaje sanitario, obligando al personal técnico a realizar labores de reparación y restablecimiento del servicio.

El gerente general del Simas Torreón, Roberto Escalante González, informó que, como parte de las acciones para proteger la infraestructura y prevenir nuevos daños, se reforzaron los esquemas de vigilancia en puntos estratégicos del municipio.

Entre las medidas implementadas destaca la instalación de cámaras de seguridad en instalaciones prioritarias, equipos que se encuentran enlazados de manera directa con el Centro de Control y Comando (C2) de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

El funcionario señaló que esta estrategia ha permitido inhibir los robos y actos vandálicos registrados anteriormente, fortaleciendo la protección de la infraestructura hidráulica que resulta esencial para la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en Torreón.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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