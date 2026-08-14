Prevé CCT de Torreón superar el millón de asistentes y llegar a 550 eventos al cierre de 2026

El titular del complejo, Rodrigo González Fernández, dio a conocer que al cierre de agosto la afluencia acumulada rebasa los 840 mil asistentes. Asimismo, estimó que el ejercicio anual concluirá con cerca de 550 actos realizados, lo que representaría un incremento respecto a las 450 fechas albergadas en 2025.

TORREÓN, COAH.- Con una programación prácticamente llena para la segunda mitad de 2026 y la meta fijada en rebasar la barrera del millón de visitantes antes de finalizar el año, el Centro de Convenciones de Torreón (CCT) hizo pública su agenda de actividades correspondientes a septiembre, octubre y noviembre.

El directivo subrayó que el CCT se ha afianzado como el principal punto de reunión para diversos rubros de la sociedad, respondiendo a demandas de convenciones médicas, foros de negocios, expresiones artísticas, certámenes deportivos, encuentros religiosos y conciertos de relevancia nacional e internacional.

“Buscamos que la comunidad perciba este espacio como propio”, afirmó González Fernández, tras puntualizar que la labor operativa responde al trabajo coordinado con el Ayuntamiento de Torreón y al impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Dentro de la oferta para septiembre destaca la exhibición nupcial Novias de Escaparate, La Gran Expo Boda, programada para los días 12 y 13 con la presencia de más de 60 prestadores de servicios. En tanto, el 26 y 27 del mismo mes se efectuará el Laguna Cocktail Fest, cita que integrará gastronomía, coctelería de autor y música en directo con la actuación estelar del grupo Los Claxons.

Para el mes de octubre, la instalación será sede del Country Fest 2026 el día 10, ofreciendo un maratón de 10 horas de ritmos country y norteños. Posteriormente, del 15 al 18, se desarrollará la segunda entrega de la Expo-Congreso Taboo 2 (Sin Censura).

En noviembre se concentrarán varios de los espectáculos de mayor convocatoria. La actividad iniciará el día 5 con el recital internacional de Romeo Santos junto a Prince Royce; más adelante, el 7 y 8, tendrán lugar la Expo Autos Seminuevos y la convención Anime, Cosplay & Gaming, enfocada al segmento juvenil.