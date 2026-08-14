Prevé CCT de Torreón superar el millón de asistentes y llegar a 550 eventos al cierre de 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Prevé CCT de Torreón superar el millón de asistentes y llegar a 550 eventos al cierre de 2026
    El CCT de Torreón prevé cerrar 2026 con alrededor de 550 actividades realizadas durante el año. ARCHIVO

Conciertos, exposiciones y convenciones forman parte de la programación anunciada para septiembre, octubre y noviembre

TORREÓN, COAH.- Con una programación prácticamente llena para la segunda mitad de 2026 y la meta fijada en rebasar la barrera del millón de visitantes antes de finalizar el año, el Centro de Convenciones de Torreón (CCT) hizo pública su agenda de actividades correspondientes a septiembre, octubre y noviembre.

El titular del complejo, Rodrigo González Fernández, dio a conocer que al cierre de agosto la afluencia acumulada rebasa los 840 mil asistentes. Asimismo, estimó que el ejercicio anual concluirá con cerca de 550 actos realizados, lo que representaría un incremento respecto a las 450 fechas albergadas en 2025.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-celebra-superpeso-dolar-baja-de-17-pesos-por-primera-vez-desde-2024-FL22837156

El directivo subrayó que el CCT se ha afianzado como el principal punto de reunión para diversos rubros de la sociedad, respondiendo a demandas de convenciones médicas, foros de negocios, expresiones artísticas, certámenes deportivos, encuentros religiosos y conciertos de relevancia nacional e internacional.

“Buscamos que la comunidad perciba este espacio como propio”, afirmó González Fernández, tras puntualizar que la labor operativa responde al trabajo coordinado con el Ayuntamiento de Torreón y al impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Dentro de la oferta para septiembre destaca la exhibición nupcial Novias de Escaparate, La Gran Expo Boda, programada para los días 12 y 13 con la presencia de más de 60 prestadores de servicios. En tanto, el 26 y 27 del mismo mes se efectuará el Laguna Cocktail Fest, cita que integrará gastronomía, coctelería de autor y música en directo con la actuación estelar del grupo Los Claxons.

Para el mes de octubre, la instalación será sede del Country Fest 2026 el día 10, ofreciendo un maratón de 10 horas de ritmos country y norteños. Posteriormente, del 15 al 18, se desarrollará la segunda entrega de la Expo-Congreso Taboo 2 (Sin Censura).

En noviembre se concentrarán varios de los espectáculos de mayor convocatoria. La actividad iniciará el día 5 con el recital internacional de Romeo Santos junto a Prince Royce; más adelante, el 7 y 8, tendrán lugar la Expo Autos Seminuevos y la convención Anime, Cosplay & Gaming, enfocada al segmento juvenil.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/coahuila-1000-registra-aumento-de-mas-del-50-en-participantes-y-acompanantes-impulsa-el-turismo-en-torreon-video-LL22838614

La agenda continuará el 15 de noviembre con la quinta edición del Torreón BugLaguna Fest, muestra dedicada a unidades Volkswagen y combis que prevé concentrar a más de 2 mil entusiastas en las explanadas y la velaria. Finalmente, el 20 de noviembre está pautada la presentación de Edición Especial y Tombochio, espectáculo para el cual se estima una asistencia superior a los 10 mil espectadores.

González Fernández enfatizó que entre las fortalezas operativas del recinto destacan sus costos competitivos por su carácter gubernamental, los esquemas de estímulos para organismos e instituciones públicas, así como una superficie remodelada de más de 10 mil metros cuadrados, área de estacionamiento y la velaria de mayor capacidad en Coahuila para eventos al aire libre.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Conciertos
Convención
Eventos

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Sheinbaum: Dos caras

Sheinbaum: Dos caras
Fanny Chambers Gooch: la estadounidense que entró a Saltillo por la puerta de otras mujeres

Fanny Chambers Gooch: la estadounidense que entró a Saltillo por la puerta de otras mujeres
true

Suena Rubén Moreira para dirigente nacional del PRI
El dengue hemorrágico cobró una nueva víctima en la Región Carbonífera con la muerte de un hombre de 59 años vecino de Agujita, en Sabinas.

Muere trabajador del IMSS por cuadro grave de dengue en el municipio de Sabinas, Coahuila
El conductor logró alejarse de la Ford F-150 antes de que el fuego avanzara por el vehículo.

Se incendia camioneta en libramiento Óscar Flores Tapia, en Arteaga
México superó con paso perfecto la fase de grupos y tendrá presencia en los Cuartos de Final de ambas ramas.

¡México va por los boletos olímpicos! Varonil y Femenil avanzan invictos en el Mundial de Flag Football
Un miembro de Topos Azteca trabajando entre los escombros el miércoles en Cali, Colombia.

Estos rescatistas pasaron 40 días en Venezuela, luego llegaron a Colombia
Kevin Rideout, de 50 años, fue secuestrado el pasado 21 de octubre en Niamey, capital de Níger.

Liberan a misionero estadounidense secuestrado en Níger tras nueve meses