PRI cubrirá las 968 casillas de Torreón durante la elección

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    PRI cubrirá las 968 casillas de Torreón durante la elección
    Fernando Villarreal Cuéllar aseguró que la estructura partidista se encuentra lista para la jornada del próximo 7 de junio. SANDRA GÓMEZ

Fernando Villarreal Cuéllar aseguró que el partido contará con mil 936 representantes para vigilar el desarrollo de la jornada electoral

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de asegurar el proceso democrático, el PRI contará con representación en el 100 por ciento de las 968 casillas que se instalarán en Torreón para la elección de diputados locales, informó el dirigente local del partido, Fernando Villarreal Cuéllar.

Detalló que la estructura electoral del partido está integrada por mil 936 representantes, entre propietarios y suplentes, quienes participarán en la vigilancia de la jornada electoral del próximo 7 de junio.

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Villarreal Cuéllar señaló que los representantes recibieron capacitación sobre los procedimientos que se desarrollan durante la elección, desde la instalación de las casillas hasta el escrutinio y cómputo de los votos.

Indicó que el objetivo es que los representantes conozcan las etapas del proceso y desempeñen sus funciones conforme a la normatividad electoral.

El dirigente añadió que esta movilización forma parte de la estrategia del partido para acompañar a sus candidatos durante la jornada en la que se renovará el Congreso de Coahuila.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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