PRI cubrirá las 968 casillas de Torreón durante la elección
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Fernando Villarreal Cuéllar aseguró que el partido contará con mil 936 representantes para vigilar el desarrollo de la jornada electoral
TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de asegurar el proceso democrático, el PRI contará con representación en el 100 por ciento de las 968 casillas que se instalarán en Torreón para la elección de diputados locales, informó el dirigente local del partido, Fernando Villarreal Cuéllar.
Detalló que la estructura electoral del partido está integrada por mil 936 representantes, entre propietarios y suplentes, quienes participarán en la vigilancia de la jornada electoral del próximo 7 de junio.
Villarreal Cuéllar señaló que los representantes recibieron capacitación sobre los procedimientos que se desarrollan durante la elección, desde la instalación de las casillas hasta el escrutinio y cómputo de los votos.
Indicó que el objetivo es que los representantes conozcan las etapas del proceso y desempeñen sus funciones conforme a la normatividad electoral.
El dirigente añadió que esta movilización forma parte de la estrategia del partido para acompañar a sus candidatos durante la jornada en la que se renovará el Congreso de Coahuila.