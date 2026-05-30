¡Última llamada! Tienes hasta el 5 de junio para recoger la reimpresión de tu INE; hay 2 mil 111 coahuilenses que no han ido por ella
COMPARTIR
TEMAS
Organizaciones
La identificación vigente es indispensable para sufragar el 7 de junio
A unos días de la jornada electoral del próximo 7 de junio, el Instituto Nacional Electoral (INE) exhortó a las y los ciudadanos de Coahuila que solicitaron la reimpresión de su credencial para votar a acudir por ella cuanto antes, ya que el plazo para recogerla vence el próximo 5 de junio.
La autoridad electoral destacó que contar con una credencial vigente es un requisito indispensable para ejercer el derecho al voto, por lo que llamó a quienes aún no concluyen el trámite a presentarse en el Módulo de Atención Ciudadana donde realizaron la solicitud.
De acuerdo con el informe de avance correspondiente al proceso electoral local 2025-2026, entre el 3 de marzo y el 20 de mayo se efectuaron 22 mil 502 trámites exitosos de reimpresión por causas como robo, extravío o deterioro grave del documento.
Hasta el momento, el organismo ha entregado 20 mil 391 credenciales, lo que representa la gran mayoría de las solicitudes procesadas. Sin embargo, todavía permanecen pendientes 2 mil 111 identificaciones electorales que no han sido recogidas por sus titulares.
Ante este escenario, el INE reiteró la importancia de concluir el procedimiento dentro del plazo establecido para evitar contratiempos el día de la elección y garantizar la participación ciudadana en las urnas.