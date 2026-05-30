¡Última llamada! Tienes hasta el 5 de junio para recoger la reimpresión de tu INE; hay 2 mil 111 coahuilenses que no han ido por ella

A unos días de la jornada electoral del próximo 7 de junio, el Instituto Nacional Electoral (INE) exhortó a las y los ciudadanos de Coahuila que solicitaron la reimpresión de su credencial para votar a acudir por ella cuanto antes, ya que el plazo para recogerla vence el próximo 5 de junio.

La autoridad electoral destacó que contar con una credencial vigente es un requisito indispensable para ejercer el derecho al voto, por lo que llamó a quienes aún no concluyen el trámite a presentarse en el Módulo de Atención Ciudadana donde realizaron la solicitud.