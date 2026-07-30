Progreso en Torreón hacia el retiro total de carromatos; diez animales ya han sido liberados

A raíz del percance registrado en días pasados sobre el bulevar Independencia, las dos yeguas implicadas siguen bajo la atención de especialistas veterinarios.

TORREÓN, COAH.- El plan enfocado en sustituir la tracción animal por alternativas motrices en Torreón sigue acumulando resultados positivos. A la fecha, se han recuperado diversos animales, mientras se alista la transición mecánica que impactará directamente a 130 familias dedicadas al carromato, detalló Fernando Villarreal Cuéllar, titular de la Dirección de Servicios Públicos Municipales.

El personal realiza las evaluaciones requeridas para prevenir y descartar padecimientos como el gusano barrenador, tomando en cuenta la gravedad de las heridas que sufrieron.

El director puntualizó que ambos ejemplares completarán su esquema médico antes de proceder a su adopción formal, pues ya existen solicitudes de particulares dispuestos a darles refugio de por vida.

”Hay una lista de espera con personas interesadas en su adopción. El compromiso principal es asegurar su rehabilitación completa y contar con el diagnóstico definitivo”.

Sobre el operador de la unidad, se confirmó que se trataba de un menor de edad. Pese a ello, su núcleo familiar ya formaba parte del censo para la entrega de motocarros, por lo cual mantendrá el derecho a dicho apoyo.

Para evitar la pérdida del sustento económico en el hogar, el padre del joven fue integrado a la plantilla laboral del Ayuntamiento a través de las brigadas del programa “La Ola”.

Sumado al hecho del bulevar Independencia, inspectores municipales actuaron en otro evento sobre el bulevar Centenario. En dicha acción se resguardó a una burra, a su cría menor de 12 meses y a un potrillo de cuatro meses de edad. La hembra presentaba signos evidentes de gestación y continuaba realizando labores de carga, contraviniendo las disposiciones vigentes.

Con estos recientes aseguramientos, la administración local contabiliza diez animales retirados de las calles en lo que va del año. Todos han sido asignados a hogares adoptivos bajo el compromiso estricto de no someterlos nuevamente a jornadas de trabajo físico.