Progreso en Torreón hacia el retiro total de carromatos; diez animales ya han sido liberados

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    Progreso en Torreón hacia el retiro total de carromatos; diez animales ya han sido liberados
    El Ayuntamiento de Torreón ha retirado de las calles diez animales de tracción en lo que va del año, como parte del programa de bienestar animal. SANDRA GÓMEZ

El programa para sustituir la tracción animal por motocarros en Torreón avanza con el rescate de más equinos y beneficiará a 130 familias, mientras los animales recuperados serán dados en adopción tras su rehabilitación

TORREÓN, COAH.- El plan enfocado en sustituir la tracción animal por alternativas motrices en Torreón sigue acumulando resultados positivos. A la fecha, se han recuperado diversos animales, mientras se alista la transición mecánica que impactará directamente a 130 familias dedicadas al carromato, detalló Fernando Villarreal Cuéllar, titular de la Dirección de Servicios Públicos Municipales.

A raíz del percance registrado en días pasados sobre el bulevar Independencia, las dos yeguas implicadas siguen bajo la atención de especialistas veterinarios.

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El personal realiza las evaluaciones requeridas para prevenir y descartar padecimientos como el gusano barrenador, tomando en cuenta la gravedad de las heridas que sufrieron.

El director puntualizó que ambos ejemplares completarán su esquema médico antes de proceder a su adopción formal, pues ya existen solicitudes de particulares dispuestos a darles refugio de por vida.

”Hay una lista de espera con personas interesadas en su adopción. El compromiso principal es asegurar su rehabilitación completa y contar con el diagnóstico definitivo”.

Sobre el operador de la unidad, se confirmó que se trataba de un menor de edad. Pese a ello, su núcleo familiar ya formaba parte del censo para la entrega de motocarros, por lo cual mantendrá el derecho a dicho apoyo.

Para evitar la pérdida del sustento económico en el hogar, el padre del joven fue integrado a la plantilla laboral del Ayuntamiento a través de las brigadas del programa “La Ola”.

Sumado al hecho del bulevar Independencia, inspectores municipales actuaron en otro evento sobre el bulevar Centenario. En dicha acción se resguardó a una burra, a su cría menor de 12 meses y a un potrillo de cuatro meses de edad. La hembra presentaba signos evidentes de gestación y continuaba realizando labores de carga, contraviniendo las disposiciones vigentes.

Con estos recientes aseguramientos, la administración local contabiliza diez animales retirados de las calles en lo que va del año. Todos han sido asignados a hogares adoptivos bajo el compromiso estricto de no someterlos nuevamente a jornadas de trabajo físico.

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Villarreal Cuéllar subrayó que Torreón se posicionará a la vanguardia a nivel nacional con la estrategia de jubilación animal de mayor alcance, superando las metas fijadas por otras urbes.

”Hablamos de 130 ejemplares que dejarán las calles definitivamente. Cada uno irá con familias que garanticen un descanso real, lejos de las tareas de tracción”.

El proyecto ya cuenta con el aval del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís para avanzar en el marco legal correspondiente, el cual plantea permutar 22 camiones urbanos dados de baja a cambio de 130 unidades motorizadas.

Cada motocarro, estimado en unos 114 mil pesos, se otorgará mediante la figura de comodato durante 12 meses. En dicho lapso, los conductores deberán acatar los reglamentos viales, poseer licencia vigente y hacer un uso responsable del bien. Si incurren en faltas graves, el Municipio recuperará el vehículo.

El titular de la dependencia aclaró que la incorporación a este esquema es voluntaria, aunque enfatizó que representa una opción significativamente más productiva y segura para los trabajadores.

Para concluir, hizo un llamado a la ciudadanía interesada en albergar a los animales rescatados para que acudan a las oficinas de Servicios Públicos, donde se analizará cada perfil con el objetivo de asegurarles un retiro digno y permanente.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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