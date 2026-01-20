Promueven respeto e inclusión entre adolescentes en Torreón

Torreón
/ 20 enero 2026
    Promueven respeto e inclusión entre adolescentes en Torreón
    Especialistas en Psicología dialogaron con adolescentes sobre diversidad sexual y derechos humanos. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

A través de una plática sobre diversidad sexual, Salud Pública Municipal fomenta la empatía y la no discriminación entre jóvenes

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fomentar una convivencia sana, basada en el respeto y la empatía, especialistas del área de Psicología de la Dirección de Salud Pública Municipal impartieron la plática “Diversidad Sexual” a adolescentes de entre 12 y 17 años que participan en el programa El Arte de Ser Tú.

La actividad estuvo enfocada en brindar información clara, respetuosa y adecuada a la etapa de desarrollo de los jóvenes, a fin de fortalecer su comprensión sobre la diversidad sexual y promover entornos escolares y sociales más inclusivos.

El director de Salud Pública Municipal, José Manuel Riveroll Duarte, señaló que estas acciones forman parte de los programas impulsados por la Administración del alcalde Román Cepeda, orientados a la atención integral de la población y al desarrollo saludable de las adolescencias.

Durante la sesión se explicó la diversidad sexual como una expresión natural de la experiencia humana, así como las diferencias entre sexo biológico, identidad de género, expresión de género y orientación sexual, subrayando que se trata de dimensiones distintas que no deben confundirse.

Asimismo, se trabajó en la eliminación de mitos, aclarando que la orientación sexual y la identidad de género no son una moda, una etapa ni una decisión, sino parte de la identidad de cada persona. El enfoque estuvo basado en el respeto, la dignidad y los derechos humanos.

Los adolescentes también reflexionaron sobre la importancia de reconocer el valor de todas las personas, independientemente de cómo se identifiquen o a quién amen, promoviendo actitudes de empatía y rechazo a cualquier forma de discriminación.

Finalmente, se destacó el papel activo de las juventudes en la construcción de espacios seguros e inclusivos, reforzando el mensaje de que la diversidad fortalece la convivencia y contribuye al bienestar emocional de la comunidad.

Para mayor información sobre talleres y actividades dirigidas a adolescentes, la ciudadanía puede comunicarse al teléfono 871 713 47 80 o consultar las redes sociales oficiales de Salud Pública Municipal en Facebook.

