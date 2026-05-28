Propone Coahuila modelo conjunto para fortalecer Agua Saludable en La Laguna

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    Propone Coahuila modelo conjunto para fortalecer Agua Saludable en La Laguna
    Autoridades de Coahuila, municipios laguneros y Conagua sostuvieron una mesa de trabajo para revisar avances y necesidades del proyecto Agua Saludable para La Laguna. SANDRA GÓMEZ

El gobernador Manolo Jiménez planteó una coordinación entre Federación, Coahuila y Durango para mejorar la operación y distribución del proyecto hídrico

TORREÓN, COAH.- El Gobierno de Coahuila propuso una reestructuración en el modelo operativo del proyecto Agua Saludable para La Laguna, mediante un esquema de coordinación entre la Federación, Durango y Coahuila para fortalecer la distribución de agua en la región.

La propuesta fue planteada durante una reunión de trabajo encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas con alcaldes de la zona metropolitana lagunera y directivos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), donde se revisaron pendientes relacionados con infraestructura y equipamiento.

Durante el encuentro también se acordó acelerar el proceso de presurización e inyección de agua en las redes municipales, con el objetivo de mejorar el suministro hacia los hogares de la comarca.

“La clave está en consolidar este ente mixto entre ambas entidades y el gobierno federal; solo así garantizaremos un control eficiente del complejo hídrico y aseguraremos que cumpla sus metas”, señaló el mandatario estatal.

Al ser cuestionado sobre el retraso en recursos destinados a modernizar las líneas de conducción en los municipios coahuilenses de La Laguna, Jiménez Salinas reconoció que las condiciones actuales de la infraestructura representan un reto técnico importante.

Ante ello, afirmó que la prioridad es mantener un trabajo coordinado para atender fallas operativas y responder a la demanda de agua en la región.

El Gobernador reiteró que la seguridad hídrica continúa como uno de los temas centrales de su administración y aseguró que se mantendrá la coordinación con ayuntamientos y autoridades federales para avanzar en los proyectos de abastecimiento y saneamiento.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/propone-manolo-jimenez-endurecer-castigos-por-vandalismo-a-pozos-de-agua-en-torreon-video-CC21016958

Durante el encuentro también se acordó acelerar el proceso de presurización e inyección de agua en las redes municipales, con el objetivo de mejorar el suministro hacia los hogares de la comarca.

“La clave está en consolidar este ente mixto entre ambas entidades y el gobierno federal; solo así garantizaremos un control eficiente del complejo hídrico y aseguraremos que cumpla sus metas”, señaló el mandatario estatal.

Al ser cuestionado sobre el retraso en recursos destinados a modernizar las líneas de conducción en los municipios coahuilenses de La Laguna, Jiménez Salinas reconoció que las condiciones actuales de la infraestructura representan un reto técnico importante.

Ante ello, afirmó que la prioridad es mantener un trabajo coordinado para atender fallas operativas y responder a la demanda de agua en la región.

El Gobernador reiteró que la seguridad hídrica continúa como uno de los temas centrales de su administración y aseguró que se mantendrá la coordinación con ayuntamientos y autoridades federales para avanzar en los proyectos de abastecimiento y saneamiento.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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