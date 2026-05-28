Propone Coahuila modelo conjunto para fortalecer Agua Saludable en La Laguna

TORREÓN, COAH.- El Gobierno de Coahuila propuso una reestructuración en el modelo operativo del proyecto Agua Saludable para La Laguna, mediante un esquema de coordinación entre la Federación, Durango y Coahuila para fortalecer la distribución de agua en la región.

La propuesta fue planteada durante una reunión de trabajo encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas con alcaldes de la zona metropolitana lagunera y directivos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), donde se revisaron pendientes relacionados con infraestructura y equipamiento.

Durante el encuentro también se acordó acelerar el proceso de presurización e inyección de agua en las redes municipales, con el objetivo de mejorar el suministro hacia los hogares de la comarca.

“La clave está en consolidar este ente mixto entre ambas entidades y el gobierno federal; solo así garantizaremos un control eficiente del complejo hídrico y aseguraremos que cumpla sus metas”, señaló el mandatario estatal.

Al ser cuestionado sobre el retraso en recursos destinados a modernizar las líneas de conducción en los municipios coahuilenses de La Laguna, Jiménez Salinas reconoció que las condiciones actuales de la infraestructura representan un reto técnico importante.

Ante ello, afirmó que la prioridad es mantener un trabajo coordinado para atender fallas operativas y responder a la demanda de agua en la región.

El Gobernador reiteró que la seguridad hídrica continúa como uno de los temas centrales de su administración y aseguró que se mantendrá la coordinación con ayuntamientos y autoridades federales para avanzar en los proyectos de abastecimiento y saneamiento.