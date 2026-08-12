Coahuila busca repetir sede de feria nacional de empleo juvenil

La diputada María del Mar Treviño Garza presentó ante la Diputación Permanente un exhorto para solicitar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al Servicio Nacional de Empleo que contemplen a Coahuila dentro de las sedes presenciales de este programa.

Coahuila busca ser considerado nuevamente como sede presencial de la Feria Nacional de Empleo para las Juventudes, luego de que Saltillo albergara una edición de esta jornada durante 2025.

La propuesta busca acercar a los jóvenes coahuilenses oportunidades de empleo formal, capacitación gratuita, programas de primer empleo y herramientas para facilitar su incorporación al mercado laboral.

Durante la presentación del planteamiento, la legisladora señaló que uno de los principales obstáculos para quienes buscan ingresar por primera vez al mercado laboral es la exigencia de experiencia previa, situación que afecta particularmente a recién egresados.

Treviño Garza destacó que Coahuila cuenta con una importante actividad industrial y manufacturera, por lo que consideró necesario fortalecer la vinculación entre las empresas y los jóvenes egresados de universidades, tecnológicos y otros centros de educación superior.

La entidad ya tiene un antecedente reciente con este tipo de jornadas. En agosto de 2025, Saltillo fue sede de la Feria Nacional de Empleo para las Juventudes, donde participaron 35 empresas y se ofrecieron más de mil 200 vacantes para distintos perfiles.

La diputada sostuvo que repetir la sede permitiría acercar las oportunidades directamente a los jóvenes de Coahuila y facilitar el contacto con empresas que buscan incorporar nuevos trabajadores.