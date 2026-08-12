Coahuila busca repetir sede de feria nacional de empleo juvenil

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Saltillo
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    Coahuila busca repetir sede de feria nacional de empleo juvenil
    La diputada María del Mar Treviño planteó solicitar a la Federación que Coahuila vuelva a ser sede de la Feria Nacional de Empleo para las Juventudes. ARCHIVO

La diputada María del Mar Treviño planteó solicitar a la Federación que el estado sea considerado nuevamente como sede presencial, como en 2025

Coahuila busca ser considerado nuevamente como sede presencial de la Feria Nacional de Empleo para las Juventudes, luego de que Saltillo albergara una edición de esta jornada durante 2025.

La diputada María del Mar Treviño Garza presentó ante la Diputación Permanente un exhorto para solicitar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al Servicio Nacional de Empleo que contemplen a Coahuila dentro de las sedes presenciales de este programa.

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La propuesta busca acercar a los jóvenes coahuilenses oportunidades de empleo formal, capacitación gratuita, programas de primer empleo y herramientas para facilitar su incorporación al mercado laboral.

Durante la presentación del planteamiento, la legisladora señaló que uno de los principales obstáculos para quienes buscan ingresar por primera vez al mercado laboral es la exigencia de experiencia previa, situación que afecta particularmente a recién egresados.

Treviño Garza destacó que Coahuila cuenta con una importante actividad industrial y manufacturera, por lo que consideró necesario fortalecer la vinculación entre las empresas y los jóvenes egresados de universidades, tecnológicos y otros centros de educación superior.

La entidad ya tiene un antecedente reciente con este tipo de jornadas. En agosto de 2025, Saltillo fue sede de la Feria Nacional de Empleo para las Juventudes, donde participaron 35 empresas y se ofrecieron más de mil 200 vacantes para distintos perfiles.

La diputada sostuvo que repetir la sede permitiría acercar las oportunidades directamente a los jóvenes de Coahuila y facilitar el contacto con empresas que buscan incorporar nuevos trabajadores.

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El planteamiento también busca que las jornadas laborales se conviertan en una vía para atender una de las principales dificultades de los jóvenes que terminan sus estudios: conseguir su primera oportunidad formal sin contar todavía con experiencia profesional.

La solicitud será dirigida a las autoridades federales responsables de organizar las ferias nacionales de empleo, con el objetivo de que Coahuila sea tomado en cuenta nuevamente dentro de la programación presencial.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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