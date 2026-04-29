Protección Civil revisa juegos mecánicos en plazas públicas, en Torreón

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Torreón
/ 29 abril 2026
    Protección Civil revisa juegos mecánicos en plazas públicas, en Torreón
    Estas supervisiones forman parte de un programa constante de monitoreo en parques. CORTESÍA

Durante las revisiones se verificaron aspectos clave como estructuras

TORREÓN, COAH.- Elementos de Protección Civil y Bomberos de Torreón realizaron inspecciones preventivas en los juegos mecánicos instalados en diversas plazas públicas de la ciudad, como la Alameda, el Bosque Urbano y el Bosque Venustiano Carranza.

El operativo forma parte de las acciones de vigilancia permanente que la dependencia implementa, mismas que se refuerzan durante temporadas de alta afluencia, como la celebración del Día del Niño.

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El director de Protección Civil, Jorge Luis Juárez Llanas, informó que durante las revisiones se verificaron aspectos clave como estructuras, anclajes, sistemas eléctricos y medidas generales de seguridad. Asimismo, se inspeccionaron las bitácoras de mantenimiento y los seguros de responsabilidad de cada atracción.

Tras una evaluación exhaustiva, el funcionario señaló que no se detectaron anomalías, por lo que todos los juegos mecánicos se encuentran en condiciones óptimas y operan de manera segura para los usuarios.

Juárez Llanas destacó que estas supervisiones forman parte de un programa constante de monitoreo en parques y plazas con atracciones mecánicas, especialmente en fechas con mayor concurrencia. “La revisión de bitácoras permite confirmar que los operadores realizan el mantenimiento preventivo y cumplen con los reportes exigidos por la normativa municipal”, explicó.

El titular de la dependencia exhortó a los padres de familia a seguir las indicaciones de uso de cada juego, verificar que los menores cumplan con la estatura mínima requerida y asegurarse de que utilicen las atracciones bajo la supervisión de un adulto.

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De igual manera, invitó a la ciudadanía a reportar cualquier falla o situación de riesgo al número 871 712 0066, a fin de que personal capacitado acuda de inmediato.

La Administración Municipal, encabezada por el alcalde Román Alberto Cepeda González, reiteró su compromiso con la integridad de la población, por lo que Protección Civil continuará realizando recorridos periódicos en los distintos espacios públicos de la ciudad.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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