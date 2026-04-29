Protección Civil revisa juegos mecánicos en plazas públicas, en Torreón

El operativo forma parte de las acciones de vigilancia permanente que la dependencia implementa, mismas que se refuerzan durante temporadas de alta afluencia, como la celebración del Día del Niño.

TORREÓN, COAH.- Elementos de Protección Civil y Bomberos de Torreón realizaron inspecciones preventivas en los juegos mecánicos instalados en diversas plazas públicas de la ciudad, como la Alameda, el Bosque Urbano y el Bosque Venustiano Carranza.

El director de Protección Civil, Jorge Luis Juárez Llanas, informó que durante las revisiones se verificaron aspectos clave como estructuras, anclajes, sistemas eléctricos y medidas generales de seguridad. Asimismo, se inspeccionaron las bitácoras de mantenimiento y los seguros de responsabilidad de cada atracción.

Tras una evaluación exhaustiva, el funcionario señaló que no se detectaron anomalías, por lo que todos los juegos mecánicos se encuentran en condiciones óptimas y operan de manera segura para los usuarios.

Juárez Llanas destacó que estas supervisiones forman parte de un programa constante de monitoreo en parques y plazas con atracciones mecánicas, especialmente en fechas con mayor concurrencia. “La revisión de bitácoras permite confirmar que los operadores realizan el mantenimiento preventivo y cumplen con los reportes exigidos por la normativa municipal”, explicó.

El titular de la dependencia exhortó a los padres de familia a seguir las indicaciones de uso de cada juego, verificar que los menores cumplan con la estatura mínima requerida y asegurarse de que utilicen las atracciones bajo la supervisión de un adulto.