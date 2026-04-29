Simas Torreón descarta desabasto; admite baja presión por pozos viejos y alista acciones

TORREÓN, COAH.- El gerente del Simas Torreón, Roberto Escalante González, aseguró que no hay desabasto de agua en las colonias Arboledas, El Secreto I y II, Plan de San Luis y Las Lomas, cuyos vecinos bloquearon el periférico Raúl López Sánchez y la avenida Juárez por la escasez del líquido. A pesar de las molestias y manifestaciones, el funcionario insistió en que el suministro se mantiene. Sin embargo, reconoció que la percepción de insuficiencia se ha acentuado por la disminución en la presión y el aumento en la demanda durante los meses más calurosos.

“Sí se tiene agua en esas colonias. El equipo está trabajando bien, no hay fallas. Solo que el gasto se ha ido bajando de 60 litros por segundo a unos 55 o 50, debido a que son pozos viejos los que abastecen”, explicó. Esta reducción en el flujo ha generado complicaciones en ciertas zonas, sobre todo en horarios de mayor consumo. Esto llevó a los vecinos a organizarse para exigir soluciones. El funcionario reiteró que el abasto no se ha detenido. Señaló que se trata de una zona amplia que depende de un mismo pozo. Indicó que, de haberse abatido la noria, el problema sería mayor, pero el agua continúa llegando a los domicilios. Además, el Simas ha implementado recorridos constantes para monitorear la distribución y atender reportes de manera inmediata. Explicó que desde que se detectó la baja en el abasto comenzaron las adecuaciones para recuperar el volumen. No obstante, al reactivar el pozo, el gasto resultó menor al esperado.

El gerente indicó que estas acciones forman parte de un plan emergente para evitar que la situación se agrave y garantizar el acceso al agua potable. PLAN EMERGENTE Durante el encuentro con vecinos, presentó distintas líneas de acción. Entre ellas, la búsqueda de un terreno para perforar un nuevo pozo. Aclaró que este proceso requiere estudios geotécnicos para determinar su viabilidad. También se evalúan alternativas para mejorar la infraestructura y aumentar la capacidad de almacenamiento durante la temporada de calor. Detalló que, tras los estudios, la perforación y equipamiento tomarían alrededor de tres meses. Mientras tanto, se contempla realizar interconexiones con pozos cercanos, como ocurrió el año pasado en la colonia Arboledas. Por ahora, el organismo trabajará en las colonias afectadas con estas interconexiones para recuperar caudal y presión, mientras se define el sitio para un nuevo pozo. El funcionario informó que se realizarán reuniones semanales de seguimiento con vecinos para informar avances. En paralelo, continuará el suministro mediante pipas. Reiteró que el compromiso es mantener comunicación constante y ofrecer soluciones tanto inmediatas como de largo plazo para evitar afectaciones mayores.

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