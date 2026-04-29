Simas Torreón descarta desabasto; admite baja presión por pozos viejos y alista acciones

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Torreón
/ 29 abril 2026
    Simas Torreón descarta desabasto; admite baja presión por pozos viejos y alista acciones
    El gerente del Simas Torreón explicó a vecinos que la baja en el caudal responde al desgaste de pozos y anunció medidas para recuperar el servicio. SANDRA GÓMEZ
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

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Colonias del poniente registran menor caudal en horas pico; organismo plantea interconexiones y nuevo pozo

TORREÓN, COAH.- El gerente del Simas Torreón, Roberto Escalante González, aseguró que no hay desabasto de agua en las colonias Arboledas, El Secreto I y II, Plan de San Luis y Las Lomas, cuyos vecinos bloquearon el periférico Raúl López Sánchez y la avenida Juárez por la escasez del líquido.

A pesar de las molestias y manifestaciones, el funcionario insistió en que el suministro se mantiene. Sin embargo, reconoció que la percepción de insuficiencia se ha acentuado por la disminución en la presión y el aumento en la demanda durante los meses más calurosos.

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“Sí se tiene agua en esas colonias. El equipo está trabajando bien, no hay fallas. Solo que el gasto se ha ido bajando de 60 litros por segundo a unos 55 o 50, debido a que son pozos viejos los que abastecen”, explicó.

Esta reducción en el flujo ha generado complicaciones en ciertas zonas, sobre todo en horarios de mayor consumo. Esto llevó a los vecinos a organizarse para exigir soluciones.

El funcionario reiteró que el abasto no se ha detenido. Señaló que se trata de una zona amplia que depende de un mismo pozo. Indicó que, de haberse abatido la noria, el problema sería mayor, pero el agua continúa llegando a los domicilios.

Además, el Simas ha implementado recorridos constantes para monitorear la distribución y atender reportes de manera inmediata.

Explicó que desde que se detectó la baja en el abasto comenzaron las adecuaciones para recuperar el volumen. No obstante, al reactivar el pozo, el gasto resultó menor al esperado.

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El gerente indicó que estas acciones forman parte de un plan emergente para evitar que la situación se agrave y garantizar el acceso al agua potable.

PLAN EMERGENTE

Durante el encuentro con vecinos, presentó distintas líneas de acción. Entre ellas, la búsqueda de un terreno para perforar un nuevo pozo. Aclaró que este proceso requiere estudios geotécnicos para determinar su viabilidad.

También se evalúan alternativas para mejorar la infraestructura y aumentar la capacidad de almacenamiento durante la temporada de calor.

Detalló que, tras los estudios, la perforación y equipamiento tomarían alrededor de tres meses. Mientras tanto, se contempla realizar interconexiones con pozos cercanos, como ocurrió el año pasado en la colonia Arboledas.

Por ahora, el organismo trabajará en las colonias afectadas con estas interconexiones para recuperar caudal y presión, mientras se define el sitio para un nuevo pozo.

El funcionario informó que se realizarán reuniones semanales de seguimiento con vecinos para informar avances. En paralelo, continuará el suministro mediante pipas.

Reiteró que el compromiso es mantener comunicación constante y ofrecer soluciones tanto inmediatas como de largo plazo para evitar afectaciones mayores.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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