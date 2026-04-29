Torreón: entrega Román Cepeda 5.5 mdp en apoyos a organismos de la sociedad Civil

Durante el evento, el edil destacó que la entidad se posiciona como un referente nacional en participación ciudadana, al subrayar que Torreón y Coahuila concentran un alto número de organizaciones no gubernamentales en el país.

TORREÓN, COAH.- En un acto que refuerza la alianza entre el Gobierno Municipal y el sector ciudadano, el alcalde Román Alberto Cepeda González encabezó este miércoles la entrega de recursos del Fondo Forta 2026. Con una inversión de 5.5 millones de pesos, el programa beneficiará a 38 organismos de la sociedad civil (OSC) dedicados a la asistencia social en Torreón.

Cepeda González enfatizó que el objetivo primordial de su administración es la atención a la ciudadanía, especialmente al 5 por ciento de la población que vive con alguna discapacidad o enfrenta barreras educativas.

“Esa voluntad no se refleja solo en el monto de los 5.5 millones de pesos; se manifiesta en una sociedad resiliente. Después de ser la quinta ciudad más insegura del mundo, hoy Torreón es la segunda ciudad más segura del país entre municipios de su escala”, señaló.

El alcalde reiteró que, aunque rubros como la seguridad, el empleo y la obra pública son pilares de su gestión, el trabajo coordinado con el Gobierno del Estado para atender a los grupos vulnerables continúa siendo la prioridad humana de su administración.

Por su parte, Selina Bremer de Cepeda, presidenta honoraria del DIF Torreón, resaltó que el Forta es una herramienta clave para que las asociaciones mejoren su infraestructura y capacidad de atención. Destacó que, gracias al compromiso del alcalde, el monto del apoyo ha crecido de manera significativa tras 16 años de estancamiento, al pasar de 4 a 5.5 millones de pesos anuales en la presente administración.

En representación de las organizaciones beneficiadas, Rosaura de Belém Estrella Rivera, fundadora de Casa Hogar Abrázame, agradeció el incremento presupuestal. Afirmó que el acompañamiento institucional no solo dignifica los espacios de atención, sino que permite dar continuidad a proyectos que reconstruyen el tejido social.