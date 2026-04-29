Torreón: entrega Román Cepeda 5.5 mdp en apoyos a organismos de la sociedad Civil

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Torreón
/ 29 abril 2026
    Torreón: entrega Román Cepeda 5.5 mdp en apoyos a organismos de la sociedad Civil
    Román Cepeda reiteró la coordinación con el Gobierno del Estado para atender a grupos vulnerables. CORTESÍA

La administración prioriza la atención a personas con discapacidad y rezago educativo

TORREÓN, COAH.- En un acto que refuerza la alianza entre el Gobierno Municipal y el sector ciudadano, el alcalde Román Alberto Cepeda González encabezó este miércoles la entrega de recursos del Fondo Forta 2026. Con una inversión de 5.5 millones de pesos, el programa beneficiará a 38 organismos de la sociedad civil (OSC) dedicados a la asistencia social en Torreón.

Durante el evento, el edil destacó que la entidad se posiciona como un referente nacional en participación ciudadana, al subrayar que Torreón y Coahuila concentran un alto número de organizaciones no gubernamentales en el país.

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Cepeda González enfatizó que el objetivo primordial de su administración es la atención a la ciudadanía, especialmente al 5 por ciento de la población que vive con alguna discapacidad o enfrenta barreras educativas.

“Esa voluntad no se refleja solo en el monto de los 5.5 millones de pesos; se manifiesta en una sociedad resiliente. Después de ser la quinta ciudad más insegura del mundo, hoy Torreón es la segunda ciudad más segura del país entre municipios de su escala”, señaló.

El alcalde reiteró que, aunque rubros como la seguridad, el empleo y la obra pública son pilares de su gestión, el trabajo coordinado con el Gobierno del Estado para atender a los grupos vulnerables continúa siendo la prioridad humana de su administración.

Por su parte, Selina Bremer de Cepeda, presidenta honoraria del DIF Torreón, resaltó que el Forta es una herramienta clave para que las asociaciones mejoren su infraestructura y capacidad de atención. Destacó que, gracias al compromiso del alcalde, el monto del apoyo ha crecido de manera significativa tras 16 años de estancamiento, al pasar de 4 a 5.5 millones de pesos anuales en la presente administración.

En representación de las organizaciones beneficiadas, Rosaura de Belém Estrella Rivera, fundadora de Casa Hogar Abrázame, agradeció el incremento presupuestal. Afirmó que el acompañamiento institucional no solo dignifica los espacios de atención, sino que permite dar continuidad a proyectos que reconstruyen el tejido social.

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“En nosotros siempre encontrarán un aliado permanente. Lo verdaderamente importante es que cada individuo tenga acceso a un entorno seguro y digno”, puntualizó.

Al evento asistieron integrantes del gabinete municipal, entre ellos el secretario del Ayuntamiento, Eduardo Olmos Castro; el tesorero Javier Lechuga; la directora del DIF, Marlene Martínez, así como regidores y representantes de cámaras empresariales y asociaciones civiles.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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