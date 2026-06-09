Comisión Nacional de Búsqueda cambia enfoque en caso de Pablo Jared

TORREÓN, COAH.- La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) realizará una nueva búsqueda y recorrido de los últimos puntos del trayecto de Pablo Jared Vallejo Adame, el joven de Torreón desaparecido el 30 de julio de 2024 cuando se trasladaba a trabajar a la comunidad de Laguna del Rey. Janeth Adame, madre de Pablo Jared, contó que asistió a la Ciudad de México con el fin de que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajera el caso y se lograra coordinar una búsqueda nacional.

Dijo que de quien ha tenido más respuesta es precisamente de la Comisión Nacional de Búsqueda. “Ya se avanzó en replantear el mapa para generar una nueva búsqueda porque, pues como no queríamos, el caso de mi hijo ya también se considera como un caso de larga data”. Mencionó que, a casi dos años, el caso va perdiendo información necesaria, particularmente la sábana de llamadas. Es por ello que espera que la atención de la Comisión Nacional permita dar más fluidez y rapidez a la investigación. “La sábana de llamadas nunca se concretó prácticamente. Son tres teléfonos los que aportaba Pablo Jared; uno es el de la empresa. Vino personal de la FGR aquí a la ciudad a revisar los casos”. La madre buscadora resaltó que su necesidad es que sea atendida por autoridades federales porque, hasta el día de hoy, dijo, ni la Fiscalía de Coahuila ni la de Durango dan respuesta y evaden la responsabilidad.

“No hay acción de trabajo para realmente saber qué le pasó a Pablo Jared. Mi esperanza es por parte de la FGR, y seguimos promoviendo la acción urgente que tiene mi hijo, donde se determina que es una desaparición forzada, aunque las autoridades no lo determinan así”, comentó. Sobre dónde debería estar enfocada la nueva búsqueda, Janeth Adame consideró que debería ser en Torreón, porque le parece increíble que se presuma que es una de las ciudades más seguras, donde las autoridades resaltan continuamente las cámaras C4 y C2, y no aparezca el recorrido de su hijo. “Las autoridades han hecho hincapié en que mi hijo no portaba las placas visibles y que el C4 no detecta como debe ser, y ahí se pierde la información, algo que sabemos realmente que es una mentira”, sostuvo la madre. Para Janeth Adame, su lucha está enfocada en este tema, en el hecho de que las cámaras fueron algo clave y fundamental para las autoridades y no exista información sobre el recorrido de su hijo. “Es bastante el trabajo que ha hecho Comisión Nacional de Búsqueda, es un gran enfoque y, pues, esperemos tener un resultado claro, más que todo saber dónde está mi hijo, qué realmente le pasó a mi hijo”, recalcó.

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