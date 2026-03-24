Proyectan inaugurar para el mes de abril el Paso Villa Florida en Torreón

TORREÓN, COAHUILA.- Con una proyección de entrega para mediados de abril, las obras de infraestructura en el sector norte de la ciudad entran en su fase definitiva. Se trata de la segunda etapa del Paso Vial Villa Florida y de las mejoras integrales en el bulevar La Nogalera, proyectos que actualmente presentan un avance físico superior al 85 por ciento.

El alcalde de Torreón, Román Cepeda González, confirmó que la obra está prácticamente lista en su parte estructural. Uno de los puntos más relevantes del proyecto es la construcción de un muro de contención ubicado entre la vialidad principal y la calle Rodolfo González Treviño. Esta infraestructura fue diseñada específicamente para brindar seguridad y resguardo a más de 20 viviendas que se encuentran situadas frente al bulevar. Una vez que el sistema entre en operación, se estima un beneficio directo para el flujo de 80 mil vehículos que transitan diariamente por La Nogalera con dirección al periférico Raúl López Sánchez. La ampliación contempla un segundo carril lateral que abarca desde el sector de Las Isabeles hasta la colonia Villa Florida.

Para finalizar la superficie de rodamiento, el edil detalló que este domingo, a partir de las 23:00 horas, iniciarán las labores de pavimentación. Esta estrategia de trabajo nocturno busca minimizar las afectaciones al tráfico denso de la zona. De manera paralela a la aplicación de la carpeta asfáltica, se ejecutan tareas especializadas en terracerías para garantizar que la obra cumpla con los estándares de resistencia y durabilidad necesarios para el volumen de carga que soporta esta vía.

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