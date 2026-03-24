Proyectan inaugurar para el mes de abril el Paso Villa Florida en Torreón

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Torreón
/ 24 marzo 2026
    Proyectan inaugurar para el mes de abril el Paso Villa Florida en Torreón
    El alcalde Román Cepeda habló de los avances de la segunda etapa del Paso Vial Villa Florida y la ampliación del bulevar La Nogalera. SANDRA GÓMEZ

Las obras de la segunda etapa del Paso Vial Villa Florida y la ampliación del bulevar La Nogalera superan el 85% de avance

TORREÓN, COAHUILA.- Con una proyección de entrega para mediados de abril, las obras de infraestructura en el sector norte de la ciudad entran en su fase definitiva.

Se trata de la segunda etapa del Paso Vial Villa Florida y de las mejoras integrales en el bulevar La Nogalera, proyectos que actualmente presentan un avance físico superior al 85 por ciento.

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El alcalde de Torreón, Román Cepeda González, confirmó que la obra está prácticamente lista en su parte estructural. Uno de los puntos más relevantes del proyecto es la construcción de un muro de contención ubicado entre la vialidad principal y la calle Rodolfo González Treviño.

Esta infraestructura fue diseñada específicamente para brindar seguridad y resguardo a más de 20 viviendas que se encuentran situadas frente al bulevar.

Una vez que el sistema entre en operación, se estima un beneficio directo para el flujo de 80 mil vehículos que transitan diariamente por La Nogalera con dirección al periférico Raúl López Sánchez. La ampliación contempla un segundo carril lateral que abarca desde el sector de Las Isabeles hasta la colonia Villa Florida.

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Para finalizar la superficie de rodamiento, el edil detalló que este domingo, a partir de las 23:00 horas, iniciarán las labores de pavimentación. Esta estrategia de trabajo nocturno busca minimizar las afectaciones al tráfico denso de la zona.

De manera paralela a la aplicación de la carpeta asfáltica, se ejecutan tareas especializadas en terracerías para garantizar que la obra cumpla con los estándares de resistencia y durabilidad necesarios para el volumen de carga que soporta esta vía.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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