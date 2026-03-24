Refuerza Gobierno de Coahuila políticas de inclusión y lanza certamen estatal para juventud

El secretario precisó que la capacitación en LSM se llevará directamente a instituciones con matrícula de alumnos con discapacidad auditiva. Esta formación involucrará tanto a profesores como a estudiantes, con el objetivo de eliminar obstáculos comunicativos y consolidar comunidades escolares más empáticas y funcionales para todos.

TORREÓN, COAH.- Enrique Martínez y Morales, titular de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social (SIDS) , anunció la intensificación de estrategias para fortalecer la equidad en el estado, priorizando la enseñanza de Lengua de Señas Mexicana (LSM) en centros educativos y la apertura de la convocatoria “Yo por la Inclusión”.

Puntualizó que el dominio de las señas es fundamental en la entidad, dado que la comunidad con discapacidad auditiva es diversa, abarcando desde usuarios de auxiliares auditivos hasta personas que emplean exclusivamente la LSM como su primer lenguaje.

Paralelamente, se presentó la sexta edición del concurso de dibujo “Yo por la Inclusión”, plataforma diseñada para que la infancia y juventud coahuilense plasmen su visión sobre la igualdad de oportunidades, la justicia social y el respeto a los derechos humanos.

La convocatoria se divide en tres rangos de edad (4-10, 11-18 y 19-29 años), con una bolsa de premios que rebasa los 50 mil pesos. Martínez y Morales destacó que el año pasado se recibieron más de 500 propuestas, las cuales sirvieron como un termómetro social sobre las inquietudes de las nuevas generaciones.

Aseveró que la dependencia combate activamente la exclusión por motivos de género, discapacidad, imagen, edad o nivel socioeconómico, utilizando estas expresiones artísticas para visibilizar problemáticas que suelen pasar desapercibidas en la vida cotidiana.

Respecto al panorama electoral, aclaró que la operatividad de los apoyos sociales se mantendrá bajo estricto apego a la normativa vigente, suspendiendo actos de difusión pública, pero manteniendo el flujo de beneficios para no afectar a los sectores vulnerables.