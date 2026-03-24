Refuerza Gobierno de Coahuila políticas de inclusión y lanza certamen estatal para juventud

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Torreón
/ 24 marzo 2026
    Refuerza Gobierno de Coahuila políticas de inclusión y lanza certamen estatal para juventud
    Enrique Martínez y Morales anunció estrategias para impulsar la inclusión en Coahuila, entre ellas la enseñanza de Lengua de Señas Mexicana en escuelas. SANDRA GÓMEZ

La SIDS anunció nuevas acciones para fortalecer la inclusión en Coahuila, entre ellas la capacitación en Lengua de Señas Mexicana en escuelas y el concurso “Yo por la Inclusión”

TORREÓN, COAH.- Enrique Martínez y Morales, titular de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social (SIDS), anunció la intensificación de estrategias para fortalecer la equidad en el estado, priorizando la enseñanza de Lengua de Señas Mexicana (LSM) en centros educativos y la apertura de la convocatoria “Yo por la Inclusión”.

El secretario precisó que la capacitación en LSM se llevará directamente a instituciones con matrícula de alumnos con discapacidad auditiva. Esta formación involucrará tanto a profesores como a estudiantes, con el objetivo de eliminar obstáculos comunicativos y consolidar comunidades escolares más empáticas y funcionales para todos.

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Puntualizó que el dominio de las señas es fundamental en la entidad, dado que la comunidad con discapacidad auditiva es diversa, abarcando desde usuarios de auxiliares auditivos hasta personas que emplean exclusivamente la LSM como su primer lenguaje.

Paralelamente, se presentó la sexta edición del concurso de dibujo “Yo por la Inclusión”, plataforma diseñada para que la infancia y juventud coahuilense plasmen su visión sobre la igualdad de oportunidades, la justicia social y el respeto a los derechos humanos.

La convocatoria se divide en tres rangos de edad (4-10, 11-18 y 19-29 años), con una bolsa de premios que rebasa los 50 mil pesos. Martínez y Morales destacó que el año pasado se recibieron más de 500 propuestas, las cuales sirvieron como un termómetro social sobre las inquietudes de las nuevas generaciones.

Aseveró que la dependencia combate activamente la exclusión por motivos de género, discapacidad, imagen, edad o nivel socioeconómico, utilizando estas expresiones artísticas para visibilizar problemáticas que suelen pasar desapercibidas en la vida cotidiana.

Respecto al panorama electoral, aclaró que la operatividad de los apoyos sociales se mantendrá bajo estricto apego a la normativa vigente, suspendiendo actos de difusión pública, pero manteniendo el flujo de beneficios para no afectar a los sectores vulnerables.

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Hizo especial énfasis en el esquema alimentario, el cual cuenta con una inversión de mil 250 millones de pesos. Este programa atiende a 450 mil hogares en Coahuila, logrando una reducción significativa en los índices locales de inseguridad alimentaria.

Por último, adelantó el próximo lanzamiento de la “Superbeca”, un apoyo destinado a estudiantes de posgrado y alumnos en situación de vulnerabilidad económica, con el objetivo de reducir la deserción escolar y potenciar la profesionalización del talento joven en el estado.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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