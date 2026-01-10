Proyectan inicio del Sistema Vial El Campesino en Torreón para mayo

Torreón
/ 10 enero 2026
    Proyectan inicio del Sistema Vial El Campesino en Torreón para mayo
    Autoridades municipales prevén implementar rutas alternas y monitoreo inteligente del tráfico para minimizar afectaciones durante la ejecución de la obra en el Periférico Raúl López Sánchez. FOTO: SANDRA GÓMEZ

El Ayuntamiento prevé arrancar la construcción del Sistema Vial con una inversión de 350 mdp, una obra estratégica que contempla un paso inferior y modernización vial

TORREÓN, COAH.- Con una inversión estimada en 350 millones de pesos, el Ayuntamiento de Torreón alista el arranque del Sistema Vial El Campesino para mayo de 2026.

El alcalde Román Alberto Cepeda señaló que este monto forma parte de un techo financiero de 1,600 millones de pesos, destinados a infraestructura de alto impacto durante el presente año.

TE PUEDE INTERESAR: Activan Alerta Amber en Frontera por sustracción de dos menores

El proyecto, cuyo diseño ejecutivo se encuentra en su fase final, prioriza la construcción de un paso inferior que conecte de manera eficiente con el sector Viñedos.

La obra no se limita al desnivel, sino que integra la modernización de carriles, semaforización inteligente y mejoras peatonales.

Para evitar el colapso vial en el norte de la ciudad, se decidió esperar a que el Sistema Abastos-Independencia presente un avance significativo antes de iniciar las excavaciones en este punto.

Pese a intervenciones previas como el Giro Independencia, el nudo vial en el Periférico Raúl López Sánchez persiste.

Por ello, la autoridad municipal implementará rutas alternas y tecnología de monitoreo de tráfico para mitigar las molestias durante el proceso de construcción, que busca dar una solución definitiva a los miles de usuarios que transitan diariamente hacia la zona industrial y habitacional del norte de la ciudad.

Temas


obras públicas

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

