Proyectan inicio del Sistema Vial El Campesino en Torreón para mayo

TORREÓN, COAH.- Con una inversión estimada en 350 millones de pesos, el Ayuntamiento de Torreón alista el arranque del Sistema Vial El Campesino para mayo de 2026.

El alcalde Román Alberto Cepeda señaló que este monto forma parte de un techo financiero de 1,600 millones de pesos, destinados a infraestructura de alto impacto durante el presente año.

El proyecto, cuyo diseño ejecutivo se encuentra en su fase final, prioriza la construcción de un paso inferior que conecte de manera eficiente con el sector Viñedos.

La obra no se limita al desnivel, sino que integra la modernización de carriles, semaforización inteligente y mejoras peatonales.

Para evitar el colapso vial en el norte de la ciudad, se decidió esperar a que el Sistema Abastos-Independencia presente un avance significativo antes de iniciar las excavaciones en este punto.

Pese a intervenciones previas como el Giro Independencia, el nudo vial en el Periférico Raúl López Sánchez persiste.

Por ello, la autoridad municipal implementará rutas alternas y tecnología de monitoreo de tráfico para mitigar las molestias durante el proceso de construcción, que busca dar una solución definitiva a los miles de usuarios que transitan diariamente hacia la zona industrial y habitacional del norte de la ciudad.