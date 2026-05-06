Simas Torreón responde a manifestaciones por desabasto; asegura restablecerá agua en colonias afectadas

TORREÓN, COAH.- Ante las manifestaciones registradas por el desabasto de agua en distintos sectores de Torreón, el gerente general de Simas, Roberto Escalante González, aseguró que el organismo trabaja de manera permanente para restablecer el servicio y atender las fallas técnicas detectadas en la red de distribución. El funcionario pidió no politizar la situación y llamó a la ciudadanía a mantener la comprensión mientras concluyen las reparaciones en los pozos afectados. Señaló que el sistema opera al cien por ciento de su capacidad las 24 horas del día, incluidos fines de semana.

Escalante González informó que el suministro de agua en colonias del suroriente y poniente quedaría restablecido a más tardar este jueves por la tarde, una vez concluidos los trabajos de reparación de bombas en los pozos que abastecen esas zonas. Explicó que actualmente Simas trabaja en tres líneas de acción para enfrentar el problema. La primera consiste en la contratación de un geólogo, quien ya concluyó un estudio en la colonia Fidel Velázquez para definir el punto más viable para perforar un nuevo pozo. “La intención es iniciar la construcción del pozo lo antes posible y con la mayor certeza técnica”, explicó el gerente. La segunda estrategia contempla la interconexión de pozos ya existentes, con el objetivo de enviar agua a colonias del oriente sin afectar la presión en otros sectores de la ciudad. La tercera corresponde a la culminación de trabajos iniciados la semana pasada para recuperar parte del caudal perdido mediante la incorporación de nuevos tramos de tubería a la red. Estas acciones, indicó, se complementan con el reparto emergente de agua en pipas, que actualmente abastece a colonias como Las Lomas, Portones, Plan de San Luis y El Secreto II, además de otros sectores donde se han presentado imprevistos.

En el caso de La Jabonera, explicó que las protestas se originaron tras la descompostura del pozo ubicado en la colonia Camilo Torres, el cual permanece fuera de operación. No obstante, estimó que quede reparado este jueves por la tarde. Mientras tanto, el suministro se mantiene mediante pipas, aunque reconoció complicaciones para llegar a las zonas cercanas al cerro. Por otra parte, detalló que el desabasto en parte del suroriente está relacionado con fallas eléctricas en el pozo 59 de la colonia Lázaro Cárdenas, situación que también afecta a sectores como Vicente Guerrero, Braulio Fernández y parte de Eduardo Guerra. El desperfecto, explicó, comenzó el domingo. El lunes se detectó la falla en las bombas y de inmediato se enviaron pipas, además de trasladar el equipo al taller para su reparación. Respecto al pozo de la colonia Fidel Velázquez, aclaró que no está fuera de servicio, sino que únicamente disminuyó su caudal. Por ello, el suministro se complementa con distribución en pipas. “De los 96 pozos que Simas tiene en operación, solo dos están fuera de servicio por reparaciones; el ubicado en Fidel Velázquez sigue funcionando, aunque con menor capacidad”, reiteró. El gerente aseguró además que durante esta temporada de calor no se contempla detener pozos para mantenimiento, ya que esas labores preventivas se realizaron antes del periodo de mayor demanda. Finalmente, informó que las colonias afectadas están siendo atendidas con pipas proporcionadas sin costo por Conagua y empresas como Lala, Simsa y Peñoles, además de las unidades propias de Simas, que realizan hasta 60 recorridos diarios.

Publicidad

Temas

Agua Desabasto

Localizaciones

Torreón

Organizaciones

SIMAS

