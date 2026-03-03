Presidencia publica en DOF decreto para reducir jornada laboral a 40 horas semanales

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 3 marzo 2026
    Presidencia publica en DOF decreto para reducir jornada laboral a 40 horas semanales
    El Gobierno Federal ha publicado el decreto con el que se reforma las fracciones IV y XI del Artículo 123 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos para reducir gradualmente la jornada laboral. ARCHIVO

Entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el martes 3 de marzo de 2026

El Gobierno Federal ha publicado el decreto con el que se reforma las fracciones IV y XI del Artículo 123 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos para reducir gradualmente la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales en el Diario Oficial de la Federación.

La iniciativa, aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado de la República, cámaras que horas atrás declararon validez constitucional a la reforma laboral, entrará en vigor a partir de 2027 hasta llegar a 2030, cuando las 40 horas de jornada sean cumplidas.

DOF explica que el Artículo 123 constitucional fue reformado en materia de reducción de la jornada laboral, además de especificar que el decreto entrará en vigor el día de su publicación en este, el martes 3 de marzo de 2026.

TE PUEDE INTERESAR: Senado declara validez constitucional de la jornada laboral de 40 horas para su publicación en DOF

¿DE QUÉ TRATA LA INICIATIVA PARA REDUCIR LA JORNADA LABORAL?

La reducción de la jornada laboral busca mejorar la calidad de vida y laboral de los trabajadores, así como reducir la fatiga y potenciar salud, productividad y seguridad laboral.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la reducción gradual está diseñada para evitar impactos bruscos en empresas y sostener la productividad. Afirmó que ejemplos internacionales, como los países nórdicos, muestran que menos horas pueden mejorar el rendimiento laboral.

Entre las nuevas medidas, la reforma establece:

· Reducir gradualmente la jornada laboral máxima de 48 a 40 horas semanales
· Establecer que la reducción no implique la disminución de salarios ni prestaciones para los trabajadores
· Incluir estas reglas a nivel constitucional modificando el Artículo 123 para proteger los derechos al trabajo y descanso
· Prohibición de horas extras para menores de edad
· Tope de 12 horas extraordinarias por semana
· Límite máximo de 12 horas totales por día

TE PUEDE INTERESAR: Si trabajas 8 horas, descansarás 2 días’... Marath Bolaños explica la reforma laboral de 40 horas; se publica mañana en el DOF

Además, todas las empresas deberán implementar un registro electrónico de horarios, lo que busca impedir abusos y garantizar condiciones más justas.

Sheinbaum aseguró que la reforma moderniza las relaciones laborales del país, pero la discusión sobre el segundo día de descanso aún podría retomarse en el Congreso.

Por un lado, las personas trabajadoras deberán disfrutar de por lo menos un día de descanso con goce de salario íntegro por seis días de trabajo. Así como un máximo de 12 horas extraordinarias con pago doble a la semana y la posibilidad de cuatro horas más con salario triple de dicho lapso.

De acuerdo con la enmienda, que se avaló en medio de críticas por su aplicación gradual y por no considerar dos días de descanso obligatorios, también se prohíbe que menores de 18 años de edad trabajen tiempo extra.

TE PUEDE INTERESAR: Declara Cámara de Diputados constitucional reducción de la jornada laboral

¿CÓMO SE REDUCIRÁN LAS HORAS?

El recorte a la semana laboral será paulatino:
· 46 horas en 2027
· 44 horas en 2028
· 42 horas en 2029
· 40 horas en 2030

En 2026 las empresas tendrán un periodo de adaptación para reorganizar turnos y procesos. Sin embargo, el cambio más polémico es que el descanso semanal sigue siendo de un solo día, ahora especificado como obligatorio y con goce de salario íntegro.

En la práctica, los trabajadores continuarán asistiendo seis días a la semana, aunque con menos horas por jornada. Para quienes enfrentan traslados de hasta cuatro horas diarias, esto no representa un descanso real.

Este esquema mantiene retos en temas de salud, tiempo familiar y actividades educativas o recreativas, pues la reducción horaria no soluciona el ritmo acelerado que viven millones de personas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Reforma Laboral
jornada laboral

Localizaciones


México

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Diario Oficial de la Federación

Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Selección de los editores
El gobernador Manolo Jiménez Salinas aseguró que la entidad mantiene dinamismo en inversión industrial pese a la incertidumbre comercial.

Pese a la incertidumbre arancelaria de 2025, Coahuila consolida crecimiento industrial: Gobernador
Hoteles de la Ciudad de México ajustan sus estrategias de hospedaje rumbo al Mundial 2026 tras la cancelación del 40% de reservas que había bloqueado la FIFA.

Mundial 2026: FIFA cancela 40% de reservas de hotel en CDMX a tres meses del torneo
El partido señaló que el oficialismo en Nuevo León actuaría de manera coordinada para “presionar, desacreditar y tratar de intimidar” a la funcionaria.

PRI señala a Morena y MC por ‘persecución’ tras detención de Karina Barrón rumbo a 2027 en Nuevo León

Cotidiano. La intérprete de ‘Diamonds’ combina su faceta empresarial, la maternidad y las sesiones nocturnas en el estudio.

Rihanna vuelve al estudio y aviva rumores de nuevo álbum
Si tu fecha de pago coincide con el 16 de marzo, no es necesario realizar ningún trámite adicional.

Pensión Bienestar: Conoce la razón por la que no habrá pago el 16 de marzo
true

Capos: Todos caen... o casi todos
Sandra Soto, hermana de Serymar Soto, víctima de feminicidio en 2017, al igual que otras familias de víctimas de feminicidio, se reunieron con autoridades del Poder Judicial.

Víctimas colaterales de feminicidio en Coahuila exhiben barreras en la justicia
Torruco fue diputado federal en la LXV Legislatura, cargo desde el que presentó más de 50 iniciativas.

Suma Harfuch a Miguel Torruco Garza: va a Subsecretaría de Prevención de las Violencias