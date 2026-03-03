Presidencia publica en DOF decreto para reducir jornada laboral a 40 horas semanales

El Gobierno Federal ha publicado el decreto con el que se reforma las fracciones IV y XI del Artículo 123 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos para reducir gradualmente la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales en el Diario Oficial de la Federación. La iniciativa, aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado de la República, cámaras que horas atrás declararon validez constitucional a la reforma laboral, entrará en vigor a partir de 2027 hasta llegar a 2030, cuando las 40 horas de jornada sean cumplidas. DOF explica que el Artículo 123 constitucional fue reformado en materia de reducción de la jornada laboral, además de especificar que el decreto entrará en vigor el día de su publicación en este, el martes 3 de marzo de 2026. TE PUEDE INTERESAR: Senado declara validez constitucional de la jornada laboral de 40 horas para su publicación en DOF

¿DE QUÉ TRATA LA INICIATIVA PARA REDUCIR LA JORNADA LABORAL? La reducción de la jornada laboral busca mejorar la calidad de vida y laboral de los trabajadores, así como reducir la fatiga y potenciar salud, productividad y seguridad laboral. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la reducción gradual está diseñada para evitar impactos bruscos en empresas y sostener la productividad. Afirmó que ejemplos internacionales, como los países nórdicos, muestran que menos horas pueden mejorar el rendimiento laboral. Entre las nuevas medidas, la reforma establece: · Reducir gradualmente la jornada laboral máxima de 48 a 40 horas semanales

· Establecer que la reducción no implique la disminución de salarios ni prestaciones para los trabajadores

· Incluir estas reglas a nivel constitucional modificando el Artículo 123 para proteger los derechos al trabajo y descanso

· Prohibición de horas extras para menores de edad

· Tope de 12 horas extraordinarias por semana

· Límite máximo de 12 horas totales por día TE PUEDE INTERESAR: ‘Si trabajas 8 horas, descansarás 2 días’... Marath Bolaños explica la reforma laboral de 40 horas; se publica mañana en el DOF Además, todas las empresas deberán implementar un registro electrónico de horarios, lo que busca impedir abusos y garantizar condiciones más justas. Sheinbaum aseguró que la reforma moderniza las relaciones laborales del país, pero la discusión sobre el segundo día de descanso aún podría retomarse en el Congreso. Por un lado, las personas trabajadoras deberán disfrutar de por lo menos un día de descanso con goce de salario íntegro por seis días de trabajo. Así como un máximo de 12 horas extraordinarias con pago doble a la semana y la posibilidad de cuatro horas más con salario triple de dicho lapso. De acuerdo con la enmienda, que se avaló en medio de críticas por su aplicación gradual y por no considerar dos días de descanso obligatorios, también se prohíbe que menores de 18 años de edad trabajen tiempo extra.

TE PUEDE INTERESAR: Declara Cámara de Diputados constitucional reducción de la jornada laboral ¿CÓMO SE REDUCIRÁN LAS HORAS? El recorte a la semana laboral será paulatino:

· 46 horas en 2027

· 44 horas en 2028

· 42 horas en 2029

· 40 horas en 2030 En 2026 las empresas tendrán un periodo de adaptación para reorganizar turnos y procesos. Sin embargo, el cambio más polémico es que el descanso semanal sigue siendo de un solo día, ahora especificado como obligatorio y con goce de salario íntegro. En la práctica, los trabajadores continuarán asistiendo seis días a la semana, aunque con menos horas por jornada. Para quienes enfrentan traslados de hasta cuatro horas diarias, esto no representa un descanso real. Este esquema mantiene retos en temas de salud, tiempo familiar y actividades educativas o recreativas, pues la reducción horaria no soluciona el ritmo acelerado que viven millones de personas.

