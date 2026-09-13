Reactivan movilización por presunta pantera tras nuevo reporte en Torreón

El reporte inicial ocurrió después de que durante la mañana del domingo se diera por concluida, sin resultados positivos, la búsqueda emprendida en Lerdo, Durango, tras los primeros avisos sobre una presunta pantera que habría sido vista en calles de la colonia Villa Jardín.

TORREÓN, COAH.- La alerta por la presencia de un presunto felino de gran tamaño se reactivó la tarde de este domingo a Torreón , luego de que un comerciante del sector Alianza reportara haber observado un animal dentro de su establecimiento, lo que provocó la movilización de Protección Civil, Bomberos y elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

De acuerdo con información difundida por autoridades municipales, los elementos acudieron a un nuevo reporte por la tarde al establecimiento señalado en Torreón para inspeccionar el lugar y establecer medidas preventivas para comerciantes, clientes y habitantes del sector. Posteriormente se mantuvieron recorridos en la zona para tratar de localizar y, en su caso, resguardar al animal.

La situación mantiene la atención de las autoridades debido a que hasta el momento no se ha logrado asegurar ningún ejemplar y tampoco existe confirmación oficial sobre la especie del animal reportado.

El término “pantera negra” utilizado en redes sociales puede referirse a un jaguar o un leopardo con melanismo, por lo que la identificación del ejemplar sería necesaria para determinar su especie y situación legal.

El primer operativo se desplegó en Lerdo después de reportes ciudadanos sobre un animal que presuntamente deambulaba por Villa Jardín. La búsqueda se concentró principalmente en las inmediaciones de las calles Pensamiento y Flor de Loto, con participación de Protección Civil y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero concluyó sin localizar al felino.

El caso adquirió mayor relevancia luego de que familiares de una mujer denunciaran públicamente que ésta habría sido atacada por una pantera que presuntamente era mantenida en cautiverio en una propiedad de Lerdo. Este señalamiento, sin embargo, forma parte de una denuncia difundida en redes sociales y permanece sujeto a investigación oficial.

A través de redes sociales, la Defensoría Animalista Laguna también llamó la atención sobre los antecedentes recientes de fauna exótica localizada en distintos puntos de la Comarca Lagunera y planteó la necesidad de investigar el posible origen y tenencia de este tipo de ejemplares.