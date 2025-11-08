Reanuda operación la bomba 7R en Torreón tras varios días de reparaciones

    Técnicos del Simas Torreón trabajaron de forma ininterrumpida para concluir antes de lo previsto la reparación del pozo 7R. FOTO: SIMAS TORREÓN

TORREÓN, COAH.- Luego de varios días con afectaciones, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón confirmó la reanudación de la operación de la bomba 7R, fuente de abastecimiento crucial para el sector oriente de la ciudad.

El organismo operador reportó que los trabajos de reparación mecánica en el pozo, situado en la colonia Ex Hacienda Antigua Los Ángeles, finalizaron anoche, varios días antes de los 15 previstos inicialmente. La celeridad en la reparación fue resultado de la supervisión continua del gerente general, ingeniero Roberto Escalante González.

El pozo fue puesto nuevamente en línea durante la medianoche. Se espera que el abastecimiento de agua potable se normalice a lo largo de este sábado en las 20 colonias que dependen de esta noria.

Colonias que irán recuperando el suministro:

Campestre La Rosita, FOVISSSTE La Rosita, Ex Hacienda Antigua Los Ángeles, Rincón La Rosita, Ampliación La Rosita y Barcelona.Residencial La Rosa, Torreón Residencial, Florida Blanca, PROVITEC, Villas Residenciales, Roma y Santa Bárbara.División del Norte, Carmen Romano, La Merced, Rincón de la Hacienda, Residencial Las Misiones, Residencial del Valle y Cooperativa Las Flores.

Simas Torreón agradeció la paciencia de los habitantes y reiteró su compromiso con la eficiencia. Además, recordó a la población los canales disponibles para reportar fallas: WhatsApp 870 171 41 97 y Call Center 871 690 95 95.

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

