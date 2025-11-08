Torreón: Rendirá Román Cepeda su informe en el emblemático Teatro Nazas

Torreón
/ 8 noviembre 2025
    Torreón: Rendirá Román Cepeda su informe en el emblemático Teatro Nazas
    El alcalde Román Alberto Cepeda presentará su primer informe de gobierno en el histórico Teatro Nazas. FOTO: VANGUARDIA/X

El alcalde subraya que 2025 fue un año de grandes desafíos y aprendizajes. Acto se celebrará entre el 4 y 5 de diciembre

TORREÓN, COAH.- El alcalde Román Cepeda anunció que su primer informe de gobierno se llevará a cabo entre el 4 y 5 de diciembre en una sesión solemne en el Teatro Nazas, uno de los recintos más emblemáticos de la ciudad y símbolo de su historia cultural.

Cepeda señaló que el informe será un ejercicio de rendición de cuentas para mostrar los principales avances en empleo, seguridad, obra pública, programas sociales e infraestructura urbana, así como los retos enfrentados durante 2025.

“El año ha sido difícil, pero deja grandes aprendizajes. Hubo planeación, estrategia y una organización presupuestal sólida que nos permitió mantener el orden y la seguridad”, expresó el edil.

Subrayó que la administración municipal ha mantenido una estabilidad financiera responsable, lo que permitió responder con eficacia ante imprevistos y sostener el crecimiento económico y social de Torreón.

Entre los principales logros, destacó el aumento en la inversión privada, la generación de empleos y un fortalecimiento de la confianza ciudadana, elementos que consolidan a la ciudad como polo de desarrollo en la región.

El alcalde añadió que el informe también servirá como base para proyectar el presupuesto de egresos 2026, con el objetivo de fortalecer programas vigentes y atender áreas de mejora.

“Vamos a compartir con el Cabildo y con la sociedad lo realizado, pero también lo que viene. Queremos anticiparnos a los desafíos y seguir trabajando por una administración eficiente, cercana y orientada al bienestar colectivo”, finalizó.

Temas


Alcaldes
Informe De Gobierno

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

