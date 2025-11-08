Torreón: Rendirá Román Cepeda su informe en el emblemático Teatro Nazas

TORREÓN, COAH.- El alcalde Román Cepeda anunció que su primer informe de gobierno se llevará a cabo entre el 4 y 5 de diciembre en una sesión solemne en el Teatro Nazas, uno de los recintos más emblemáticos de la ciudad y símbolo de su historia cultural.

Cepeda señaló que el informe será un ejercicio de rendición de cuentas para mostrar los principales avances en empleo, seguridad, obra pública, programas sociales e infraestructura urbana, así como los retos enfrentados durante 2025.

“El año ha sido difícil, pero deja grandes aprendizajes. Hubo planeación, estrategia y una organización presupuestal sólida que nos permitió mantener el orden y la seguridad”, expresó el edil.

Subrayó que la administración municipal ha mantenido una estabilidad financiera responsable, lo que permitió responder con eficacia ante imprevistos y sostener el crecimiento económico y social de Torreón.

Entre los principales logros, destacó el aumento en la inversión privada, la generación de empleos y un fortalecimiento de la confianza ciudadana, elementos que consolidan a la ciudad como polo de desarrollo en la región.

El alcalde añadió que el informe también servirá como base para proyectar el presupuesto de egresos 2026, con el objetivo de fortalecer programas vigentes y atender áreas de mejora.

“Vamos a compartir con el Cabildo y con la sociedad lo realizado, pero también lo que viene. Queremos anticiparnos a los desafíos y seguir trabajando por una administración eficiente, cercana y orientada al bienestar colectivo”, finalizó.