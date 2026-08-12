Rechaza Canacintra Torreón la transferencia de fondos de Afores inalcanzables al Fondo de Pensiones

El vocero del gremio industrial apuntó que, aun cuando la ley preserva formalmente la facultad imprescriptible de los titulares o sus familias para solicitar la devolución de sus ahorros, el proceso administrativo real resultará sumamente burocrático.

TORREÓN, COAH.- La dirigencia de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Torreón, a cargo de Pablo García Chacón, criticó duramente la migración de más de 24 mil millones de pesos desde cuentas afores inactivas hacia el Fondo de Pensiones para el Bienestar (FPB), advirtiendo un impacto negativo sobre la clase trabajadora del país.

“Es evidente que esos fondos difícilmente volverán a sus cuentas originarias. A quienes intenten cobrarlos los mantendrán en vueltas infinitas hasta que el dinero desaparezca”, aseveró.

García Chacón aclaró que esta normativa no repercute de manera directa en los balances financieros de las empresas, sino en el patrimonio de los propios empleados con saldo inactivo. En ese sentido, lamentó el marcado silencio de los gremios laborales.

“Resulta incomprensible la postura de la cúpula sindical. Tendrían que levantarse con firmeza contra esta arbitrariedad, pues están despojando a sus agremiados de un capital acumulado durante una vida de esfuerzo laboral”, enfatizó.

El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó la validez del Fondo de Pensiones para el Bienestar, desechando los recursos de inconstitucionalidad presentados por la oposición parlamentaria, la cual señalaba que la medida equivalía a una expropiación.

El marco legal expedido a finales de abril de 2024 sustentó el envío de 24 mil 238 millones de pesos provenientes de casi 260 mil cuentas inactivas hacia el FPB. Dicho fideicomiso arrancó actividades en julio del mismo año reuniendo un capital de origen de 44 mil millones de pesos, enfocado en subsidiar el retiro de quienes perciben ingresos por debajo de la media salarial del IMSS.