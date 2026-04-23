Reconoce Partido Verde resultados del Gobierno estatal en Coahuila

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Torreón
/ 23 abril 2026
    Reconoce Partido Verde resultados del Gobierno estatal en Coahuila
    Arturo Escobar, coordinador nacional electoral del PVEM, señaló que el Gobierno estatal mantiene resultados positivos, aunque con mejoras por realizar. SANDRA GÓMEZ

Dirigente electoral del PVEM señala que hay avances, pero también áreas de oportunidad rumbo a la elección de junio

Torreón, Coahuila.– En su visita a Torreón, Arturo Escobar, coordinador nacional electoral del Partido Verde, aseguró que la administración estatal mantiene un balance positivo. Señaló que esto eleva la competitividad rumbo a las elecciones de junio.

Aunque el PVEM forma parte del bloque de la Cuarta Transformación, el dirigente reconoció el desempeño del Gobierno del Estado. Aun así, sostuvo que existen áreas de oportunidad que pueden trabajarse desde el ámbito legislativo.

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Explicó que su partido busca consolidar una plataforma para participar en la renovación del Congreso local. La intención, dijo, es fortalecer su presencia política en la entidad.

“Hay que reconocer que es un gobierno que ha dado muy buenos resultados; lo digo abiertamente, Coahuila cuenta hoy con un gobernador muy bien evaluado por la ciudadanía. Ante ese escenario, el reto es identificar qué espacios de mejora quedan dentro de lo que ya se hace bien y desarrollarlos”, expresó.

Finalmente, confirmó que dará seguimiento directo a la estructura del PVEM durante el periodo de campaña. El objetivo es posicionar al partido como la tercera fuerza política en el estado.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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