Reconoce Partido Verde resultados del Gobierno estatal en Coahuila
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Dirigente electoral del PVEM señala que hay avances, pero también áreas de oportunidad rumbo a la elección de junio
Torreón, Coahuila.– En su visita a Torreón, Arturo Escobar, coordinador nacional electoral del Partido Verde, aseguró que la administración estatal mantiene un balance positivo. Señaló que esto eleva la competitividad rumbo a las elecciones de junio.
Aunque el PVEM forma parte del bloque de la Cuarta Transformación, el dirigente reconoció el desempeño del Gobierno del Estado. Aun así, sostuvo que existen áreas de oportunidad que pueden trabajarse desde el ámbito legislativo.
Explicó que su partido busca consolidar una plataforma para participar en la renovación del Congreso local. La intención, dijo, es fortalecer su presencia política en la entidad.
“Hay que reconocer que es un gobierno que ha dado muy buenos resultados; lo digo abiertamente, Coahuila cuenta hoy con un gobernador muy bien evaluado por la ciudadanía. Ante ese escenario, el reto es identificar qué espacios de mejora quedan dentro de lo que ya se hace bien y desarrollarlos”, expresó.
Finalmente, confirmó que dará seguimiento directo a la estructura del PVEM durante el periodo de campaña. El objetivo es posicionar al partido como la tercera fuerza política en el estado.