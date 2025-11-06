Recorte disfrazado: Coahuila pierde hasta mil 800 mdp de poder de compra

TORREÓN, COAH.- El diputado federal Marcelo Torres Cofiño acusó al Gobierno Federal y a la mayoría morenista en el Congreso de aprobar un recorte disfrazado de aumento en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026, que afectará directamente a Coahuila.

De acuerdo con el legislador, las reasignaciones aprobadas suman 17 mil 788 millones de pesos, pero los incrementos que se presumen como “históricos” en realidad pierden valor frente a la inflación.

Torres explicó que, aunque las participaciones federales (Ramo 28) aumentan un 5 por ciento y las aportaciones (Ramo 33) un 2.7 por ciento, con una inflación cercana al 5 por ciento no existe crecimiento real en los recursos. “Coahuila recibirá casi lo mismo que en 2025, pero con costos más altos, servicios más caros y más responsabilidades encima”, señaló.

En términos reales, el legislador estimó que la entidad pierde entre 1,200 y 1,800 millones de pesos de poder adquisitivo, lo que se traducirá en menos recursos para hospitales, escuelas, patrullas, drenaje y alumbrado público.

“El Ramo 28, que es dinero libre para seguridad, calles o servicios públicos, no crece en términos reales, y el Ramo 33, que financia salud, educación y obra social, pierde fuerza frente al aumento de precios”, explicó.

Torres Cofiño criticó además que el Gobierno Federal siga destinando miles de millones de pesos a Pemex y a proyectos faraónicos, mientras los municipios enfrentan dificultades para sostener los servicios básicos.

“En esas circunstancias, Morena castiga el esfuerzo y premia la obediencia. Este presupuesto no fortalece al país, lo debilita. Nosotros no pedimos favores: exigimos respeto, equidad y justicia para nuestra gente”, subrayó.