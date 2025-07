Recuperarse es posible: historia de vida inspira en el CIJ Torreón

TORREÓN, COAH.- El Centro de Integración Juvenil (CIJ) Torreón recibió una visita especial durante una sesión terapéutica del Grupo Centro de Día.

Tania, ex paciente con dos años de abstinencia, acudió al centro para compartir su testimonio de vida y recuperación con jóvenes en proceso de rehabilitación.

Luego de haber participado en el modelo de Comunidad Terapéutica, Tania reflexionó: “En el CIJ me enseñaron a verme, me llamaban por mi nombre. Aprendí a poner límites y a alejarme de malas amistades; esas personas no estuvieron cuando lo perdí todo”.

Durante su intervención, hizo un llamado a los asistentes: “Decidan lo mejor para su vida. No están solos, aquí siempre habrá alguien que los escuche”.

La invitada relató cómo inició su consumo de drogas por curiosidad y lo difícil que fue salir del problema. “No usen drogas, ni por curiosidad, como me pasó a mí. Si tienen problemas, acudan al CIJ, se los recomiendo”, insistió.

En su mensaje final, recalcó la importancia de pedir ayuda: “Cuida tu vida y la de los tuyos. No normalicemos el uso de sustancias. Las personas con adicciones no están solas y merecen apoyo. El CIJ es un espacio empático que puede ayudarlos”.

El CIJ ofrece servicios de tratamiento y rehabilitación para personas con problemas de adicción, mediante terapia individual, familiar y grupal, así como consulta externa y apoyo psicológico.