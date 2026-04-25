Reforzarán vigilancia en Torreón: Tránsito y Policía recibirán armamento en mayo

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Torreón
/ 25 abril 2026
    Reforzarán vigilancia en Torreón: Tránsito y Policía recibirán armamento en mayo
    VIGILANCIA. Elementos de Tránsito serán incorporados a labores de seguridad con capacidad de respuesta armada tras su certificación. SANDRA GÓMEZ

El municipio espera un lote de 200 armas cortas, 100 largas y más de 300 mil municiones para Seguridad Pública y Vialidad

TORREÓN, COAH.- El alcalde Román Alberto Cepeda anunció que en mayo se prevé la llegada de un nuevo cargamento de armamento para reforzar la seguridad en el municipio, lo que permitirá equipar tanto a la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) como a elementos de Vialidad que ya están certificados para portar armas en Torreón.

Detalló que el lote contempla 200 armas cortas, 100 armas largas y más de 300 mil municiones, destinadas a fortalecer la operatividad de aproximadamente 300 unidades. Parte del equipo ya se encuentra en territorio estatal, mientras se coordina la entrega del resto.

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“El municipio efectuó el pago correspondiente al Gobierno del Estado, que a su vez gestiona con la Secretaría de la Defensa Nacional. Una vez que el armamento está disponible, se reparte según las solicitudes de cada ayuntamiento. Ignoro qué otros municipios están en proceso, pero confío en que este lote llegue en mayo para complementar lo que ya tenemos y cubrir nuestras necesidades operativas”, dijo.

En este contexto, alrededor de 150 elementos de Tránsito que ya acreditaron sus exámenes de Control y Confianza podrán portar armamento y operarán bajo el mando del comisario Alfredo Flores Originales, como parte de la estructura de la DSPM.

“Hablamos de aproximadamente 150 efectivos que continuarán en sus labores viales, pero con capacidad de respuesta armada bajo la dirección de Seguridad Pública. Han cumplido con todo el marco legal; de hecho, varios ya cuentan con formación policial previa”, comentó el edil.

Añadió que esta medida busca ampliar la cobertura de vigilancia en las calles y mejorar la capacidad de reacción ante emergencias, ya que las unidades estarán preparadas para intervenir en situaciones de riesgo.

“Esto significa tener más vigilancia en las calles. Preveo que para mediados de marzo la integración sea total; estos oficiales no solo irán armados, sino que sus unidades estarán listas para intervenir en cualquier emergencia que afecte a la ciudadanía”, puntualizó Cepeda González.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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