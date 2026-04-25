Reforzarán vigilancia en Torreón: Tránsito y Policía recibirán armamento en mayo

Detalló que el lote contempla 200 armas cortas, 100 armas largas y más de 300 mil municiones, destinadas a fortalecer la operatividad de aproximadamente 300 unidades. Parte del equipo ya se encuentra en territorio estatal, mientras se coordina la entrega del resto.

TORREÓN, COAH.- El alcalde Román Alberto Cepeda anunció que en mayo se prevé la llegada de un nuevo cargamento de armamento para reforzar la seguridad en el municipio, lo que permitirá equipar tanto a la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) como a elementos de Vialidad que ya están certificados para portar armas en Torreón .

“El municipio efectuó el pago correspondiente al Gobierno del Estado, que a su vez gestiona con la Secretaría de la Defensa Nacional. Una vez que el armamento está disponible, se reparte según las solicitudes de cada ayuntamiento. Ignoro qué otros municipios están en proceso, pero confío en que este lote llegue en mayo para complementar lo que ya tenemos y cubrir nuestras necesidades operativas”, dijo.

En este contexto, alrededor de 150 elementos de Tránsito que ya acreditaron sus exámenes de Control y Confianza podrán portar armamento y operarán bajo el mando del comisario Alfredo Flores Originales, como parte de la estructura de la DSPM.

“Hablamos de aproximadamente 150 efectivos que continuarán en sus labores viales, pero con capacidad de respuesta armada bajo la dirección de Seguridad Pública. Han cumplido con todo el marco legal; de hecho, varios ya cuentan con formación policial previa”, comentó el edil.

Añadió que esta medida busca ampliar la cobertura de vigilancia en las calles y mejorar la capacidad de reacción ante emergencias, ya que las unidades estarán preparadas para intervenir en situaciones de riesgo.

“Esto significa tener más vigilancia en las calles. Preveo que para mediados de marzo la integración sea total; estos oficiales no solo irán armados, sino que sus unidades estarán listas para intervenir en cualquier emergencia que afecte a la ciudadanía”, puntualizó Cepeda González.