PRI Coahuila oficializa candidaturas; apuestan por la unidad rumbo al Congreso

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Torreón
/ 25 abril 2026
    PRI Coahuila oficializa candidaturas; apuestan por la unidad rumbo al Congreso
    Carlos Robles Loustaunau encabezó la toma de protesta y llamó a defender el proyecto político del PRI en Coahuila. SANDRA GÓMEZ

Dirigencia destaca que la mayoría legislativa será clave para sostener seguridad, salud y programas sociales en el estado

TORREÓN, COAH.- En un acto de organización interna en Torreón, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) formalizó la toma de protesta de sus aspirantes a diputaciones locales bajo la Alianza Ciudadana por la Seguridad.

El evento sirvió como plataforma para que el priismo coahuilense reiterara su apuesta por la unidad, con el objetivo de mantener la estabilidad y el desarrollo que, señalaron, caracterizan actualmente a la entidad.

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El presidente del Comité Directivo Estatal, Carlos Robles Loustaunau, afirmó que el PRI llega a este proceso electoral con una estructura sólida y perfiles que combinan experiencia legislativa con arraigo social. “Somos un partido con rumbo claro. No solo venimos a competir, venimos a defender los resultados que los coahuilenses han construido con esfuerzo”, aseguró.

Robles Loustaunau insistió en que el proyecto priista se sustenta en la continuidad de políticas de seguridad y estabilidad, como eje central de su propuesta política.

Por su parte, el secretario de Acción Política, Diego Rodríguez Canales, subrayó la relevancia estratégica de la elección parlamentaria. Explicó que obtener la mayoría en el Congreso local permitirá garantizar recursos para la salud, la educación y los programas sociales en el estado.

Durante el encuentro también se reconoció la gestión del gobernador Manolo Jiménez Salinas, al considerar que su liderazgo ha contribuido al posicionamiento de Coahuila en indicadores de calidad de vida y orden público.

$!Aspirantes a diputaciones locales rindieron protesta ante la estructura priista durante el evento en Torreón.
Aspirantes a diputaciones locales rindieron protesta ante la estructura priista durante el evento en Torreón. SANDRA GÓMEZ

En el marco del evento, se oficializaron las candidaturas que buscarán representar a la región Laguna y otros sectores estratégicos: en el Distrito 4, Cristina Amezcua y Kenia Lizeth; en el 7, Sol María Luna Adame; en el 8, Ximena Villarreal y Ruth Idalia Ysais Antuna; en el 10, Felipe González y Héctor Estrada; y en el 11, Hugo Dávila y Karla Centeno.

El acto concluyó con un llamado al trabajo en territorio y al voto de confianza, en un ambiente de cohesión entre militantes, legisladores y líderes territoriales.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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