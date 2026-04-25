PRI Coahuila oficializa candidaturas; apuestan por la unidad rumbo al Congreso

TORREÓN, COAH.- En un acto de organización interna en Torreón, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) formalizó la toma de protesta de sus aspirantes a diputaciones locales bajo la Alianza Ciudadana por la Seguridad. El evento sirvió como plataforma para que el priismo coahuilense reiterara su apuesta por la unidad, con el objetivo de mantener la estabilidad y el desarrollo que, señalaron, caracterizan actualmente a la entidad.

El presidente del Comité Directivo Estatal, Carlos Robles Loustaunau, afirmó que el PRI llega a este proceso electoral con una estructura sólida y perfiles que combinan experiencia legislativa con arraigo social. “Somos un partido con rumbo claro. No solo venimos a competir, venimos a defender los resultados que los coahuilenses han construido con esfuerzo”, aseguró. Robles Loustaunau insistió en que el proyecto priista se sustenta en la continuidad de políticas de seguridad y estabilidad, como eje central de su propuesta política. Por su parte, el secretario de Acción Política, Diego Rodríguez Canales, subrayó la relevancia estratégica de la elección parlamentaria. Explicó que obtener la mayoría en el Congreso local permitirá garantizar recursos para la salud, la educación y los programas sociales en el estado. Durante el encuentro también se reconoció la gestión del gobernador Manolo Jiménez Salinas, al considerar que su liderazgo ha contribuido al posicionamiento de Coahuila en indicadores de calidad de vida y orden público.

En el marco del evento, se oficializaron las candidaturas que buscarán representar a la región Laguna y otros sectores estratégicos: en el Distrito 4, Cristina Amezcua y Kenia Lizeth; en el 7, Sol María Luna Adame; en el 8, Ximena Villarreal y Ruth Idalia Ysais Antuna; en el 10, Felipe González y Héctor Estrada; y en el 11, Hugo Dávila y Karla Centeno. El acto concluyó con un llamado al trabajo en territorio y al voto de confianza, en un ambiente de cohesión entre militantes, legisladores y líderes territoriales.

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