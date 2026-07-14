Refuerza Gobernador el apoyo a personas con discapacidad; Torreón se une a la estrategia

Este esquema, eje de una política social que inyecta más de 300 millones de pesos en la entidad, busca dignificar la calidad de vida de los sectores más vulnerables a través de una atención integral.

TORREÓN, COAH. - En una jornada celebrada en Torreón , el gobernador Manolo Jiménez Salinas realizó este martes la entrega de apoyos del programa “Veamos la discapacidad”, beneficiando inicialmente a 402 laguneros con una tarjeta que suma 10 mil pesos anuales.

Asimismo, el mandatario destacó la alianza estratégica con el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, quien confirmó que el Ayuntamiento de Torreón aportará recursos para integrar a 200 beneficiarios adicionales.

“Es un compromiso que cumplimos con acciones concretas, trabajando en equipo por el bienestar de las familias coahuilenses”, puntualizó el Ejecutivo estatal.

Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, explicó que la estrategia se fundamenta en cinco pilares: sensibilización, detección, atención, movilidad y fortalecimiento, este último enfocado en el respaldo económico.

La titular del DIF subrayó que, además de este apoyo, se mantienen esquemas de salud integral, incluyendo cirugías, aparatos auditivos y el acceso a la Tarjeta de la Salud Popular para quienes carecen de seguridad social.

Por su parte, Riquelme Solís enfatizó que el Municipio pondrá a disposición toda su infraestructura para asegurar que los apoyos lleguen a quienes más lo necesitan.

“Es un acto de justicia social; nuestra administración trabajará hombro con hombro con el Gobierno estatal para fortalecer la inclusión”, expresó el edil.