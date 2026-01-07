Refuerzan estrategia de seguridad vial en Torreón con el programa ‘Cero Tolerancia’

Torreón
/ 7 enero 2026
    Refuerzan estrategia de seguridad vial en Torreón con el programa ‘Cero Tolerancia’
    Martha Alicia Faz Dávila, titular la Dirección de Tránsito y Vialidad. FOTO: SANDRA GÓMEZ

Autoridades municipales reiteraron que este esquema se implementa de manera permanente

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de reducir la siniestralidad y fomentar una cultura de responsabilidad compartida, la Dirección de Tránsito y Vialidad confirmó que el esquema Cero Tolerancia se mantendrá vigente de manera indefinida.

Martha Alicia Faz Dávila, titular de la dependencia, subrayó que no se trata de una medida aislada, sino de una política institucional que exige el cumplimiento estricto de las normas viales.

Los datos de 2025 revelan una realidad crítica: se promediaron 18.5 accidentes diarios, detonados principalmente por distractores como el celular y el consumo de alcohol.

Aunque la cifra de decesos (50 víctimas) mostró una ligera mejoría respecto a los 58 fallecimientos de 2023, la funcionaria destacó que la meta para 2026 es reducir drásticamente estas estadísticas, con especial énfasis en la protección de motociclistas y peatones, quienes representaron el 82% de las muertes el año pasado.

Temas


Seguridad
Vialidad

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

