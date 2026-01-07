Refuerzan estrategia de seguridad vial en Torreón con el programa ‘Cero Tolerancia’

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de reducir la siniestralidad y fomentar una cultura de responsabilidad compartida, la Dirección de Tránsito y Vialidad confirmó que el esquema Cero Tolerancia se mantendrá vigente de manera indefinida.

Martha Alicia Faz Dávila, titular de la dependencia, subrayó que no se trata de una medida aislada, sino de una política institucional que exige el cumplimiento estricto de las normas viales.

Los datos de 2025 revelan una realidad crítica: se promediaron 18.5 accidentes diarios, detonados principalmente por distractores como el celular y el consumo de alcohol.

Aunque la cifra de decesos (50 víctimas) mostró una ligera mejoría respecto a los 58 fallecimientos de 2023, la funcionaria destacó que la meta para 2026 es reducir drásticamente estas estadísticas, con especial énfasis en la protección de motociclistas y peatones, quienes representaron el 82% de las muertes el año pasado.