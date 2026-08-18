Refuerzan lazos entre Torreón y San Antonio; buscan potenciar la competitividad regional

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    Refuerzan lazos entre Torreón y San Antonio; buscan potenciar la competitividad regional
    Autoridades, empresarios e instituciones educativas participaron en las mesas de trabajo para identificar posibles áreas de colaboración entre Torreón y San Antonio. SANDRA GÓMEZ

Representantes de ambas regiones abordaron posibles intercambios académicos y proyectos de colaboración durante una agenda de trabajo coordinada por FOMEC

TORREÓN, COAH.- El Instituto Municipal de Planeación y Competitividad (IMPLAN) participó en una agenda de trabajo con una delegación de San Antonio, Texas, para identificar oportunidades de colaboración en materia económica, educativa y logística para Torreón.

El encuentro, coordinado por Fomento Económico Laguna (FOMEC), reunió a autoridades municipales y estatales, organismos empresariales e instituciones educativas. Durante las reuniones se intercambiaron experiencias y se analizaron proyectos que podrían desarrollarse entre ambas regiones.

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“La vinculación con ciudades como San Antonio nos permite conocer experiencias, identificar oportunidades y construir relaciones que pueden convertirse en proyectos concretos para Torreón. Desde el IMPLAN buscamos que la planeación esté acompañada de una visión regional y de una colaboración permanente entre gobierno, empresas, academia y sociedad”, destacó Eduardo Terrazas Ramos, director general del IMPLAN.

Como parte de las actividades se realizó un encuentro de trabajo en el Tecnológico de Monterrey enfocado en el sector educativo.

En la mesa participaron el secretario de Economía de Coahuila, Luis Eduardo Olivares Martínez; el director de Desarrollo Económico de Torreón, Marcelo Valdés Quintanilla, y los representantes del IMPLAN Frida García, Eleazar González y Ana Ludmila Figueroa.

También participaron integrantes de CIESLAG y del Consejo de Vinculación Universidad-Empresa, con el objetivo de avanzar hacia futuros intercambios y alianzas académicas entre ambas regiones.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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