Refuerzan lazos entre Torreón y San Antonio; buscan potenciar la competitividad regional

El encuentro, coordinado por Fomento Económico Laguna (FOMEC), reunió a autoridades municipales y estatales, organismos empresariales e instituciones educativas. Durante las reuniones se intercambiaron experiencias y se analizaron proyectos que podrían desarrollarse entre ambas regiones.

TORREÓN, COAH.- El Instituto Municipal de Planeación y Competitividad (IMPLAN) participó en una agenda de trabajo con una delegación de San Antonio, Texas, para identificar oportunidades de colaboración en materia económica, educativa y logística para Torreón .

“La vinculación con ciudades como San Antonio nos permite conocer experiencias, identificar oportunidades y construir relaciones que pueden convertirse en proyectos concretos para Torreón. Desde el IMPLAN buscamos que la planeación esté acompañada de una visión regional y de una colaboración permanente entre gobierno, empresas, academia y sociedad”, destacó Eduardo Terrazas Ramos, director general del IMPLAN.

Como parte de las actividades se realizó un encuentro de trabajo en el Tecnológico de Monterrey enfocado en el sector educativo.

En la mesa participaron el secretario de Economía de Coahuila, Luis Eduardo Olivares Martínez; el director de Desarrollo Económico de Torreón, Marcelo Valdés Quintanilla, y los representantes del IMPLAN Frida García, Eleazar González y Ana Ludmila Figueroa.

También participaron integrantes de CIESLAG y del Consejo de Vinculación Universidad-Empresa, con el objetivo de avanzar hacia futuros intercambios y alianzas académicas entre ambas regiones.