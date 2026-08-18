Habrá más de 2 mil vacantes en Ferias del Empleo de Saltillo y Torreón

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    Habrá más de 2 mil vacantes en Ferias del Empleo de Saltillo y Torreón
    Las empresas que incorporen a adultos mayores o personas con discapacidad pueden acceder a la exención del Impuesto Sobre Nóminas en Coahuila. OMAR SAUCEDO

Las jornadas se realizarán la próxima semana y estarán abiertas a buscadores de empleo de distintas edades; promoverán también la contratación de mujeres y personas con discapacidad

La Secretaría del Trabajo de Coahuila anunció la realización de Ferias del Empleo la próxima semana en Saltillo y Torreón. Los eventos contarán con una oferta de más de mil vacantes en cada sede, orientadas a diversos sectores de la población.

“Originalmente estas ferias, como es el mes de la juventud, fueron planeadas para jóvenes, pero como siempre lo decimos, yo creo que son para jóvenes de todas las edades que estén buscando trabajo”, expresó la secretaria del Trabajo, Nazira Zogbi Castro, sobre la apertura de las convocatorias.

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La funcionaria destacó que las vacantes no serán exclusivas para la juventud, sino que también se promoverá la participación de mujeres, personas con discapacidad y grupos vulnerables. Señaló que el Gobierno del Estado mantiene acciones para impulsar la inclusión laboral en los centros de trabajo.

Zogbi Castro recordó que en Coahuila existen incentivos fiscales para las empresas que contraten a determinados sectores de la población. Específicamente, señaló, se otorga la exención del Impuesto Sobre Nóminas (ISN) al emplear a adultos mayores o personas con discapacidad.

También indicó que las personas con discapacidad cuentan con programas de capacitación gratuita y becada al 100 por ciento.

“Si necesitan reconvertir habilidades, las personas con discapacidad son becadas al 100 por ciento”, puntualizó.

PRESENTARÁN BALANCE EN SEPTIEMBRE

En cuanto al padrón de beneficiarios, la secretaria explicó que la cifra de personas integradas formalmente al sector productivo ha mostrado un incremento constante. Sin embargo, indicó que la dependencia esperará al corte del periodo correspondiente para dar a conocer los números.

El balance sobre la cantidad de personas con discapacidad incorporadas al mercado laboral será presentado en septiembre.

“En el mes de septiembre, que es el mes de las personas con discapacidad, hacemos corte, hacemos balance, incluso anunciamos programas que puedan incrementar el número”, concluyó.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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