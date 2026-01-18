Refuerzan limpieza y mantenimiento en fuentes públicas de Torreón

Con el objetivo de conservar la estética y el buen funcionamiento de los espacios públicos, personal municipal realiza de manera diaria labores de limpieza y mantenimiento integral en las fuentes más emblemáticas de la ciudad.

El director general de Servicios Públicos Municipales, Fernando Villarreal Cuéllar, informó que este esfuerzo permanente permite que los espacios de esparcimiento se mantengan en óptimas condiciones para el disfrute de las y los torreonenses.

Explicó que el mantenimiento diario incluye una limpieza profunda tanto de las estructuras como del agua en fuentes ubicadas en la Plaza de Armas, la Fuente del Pensador en la Alameda Zaragoza, Plaza Mayor, Plazuela Juárez, así como en el Lago Coahuila y el Lago del Bosque Urbano.

Detalló que los trabajos contemplan el retiro de residuos mediante redes, el cepillado de paredes y pisos, y el aspirado de las áreas. A ello se suma el tratamiento químico con productos especializados como cloro y reguladores de pH, con el fin de mantener el agua cristalina y evitar la formación de algas.