Refuerzan limpieza y mantenimiento en fuentes públicas de Torreón
Se atienden fuentes de Plaza de Armas, Alameda Zaragoza, Plaza Mayor y Plazuela Juárez
Con el objetivo de conservar la estética y el buen funcionamiento de los espacios públicos, personal municipal realiza de manera diaria labores de limpieza y mantenimiento integral en las fuentes más emblemáticas de la ciudad.
El director general de Servicios Públicos Municipales, Fernando Villarreal Cuéllar, informó que este esfuerzo permanente permite que los espacios de esparcimiento se mantengan en óptimas condiciones para el disfrute de las y los torreonenses.
Explicó que el mantenimiento diario incluye una limpieza profunda tanto de las estructuras como del agua en fuentes ubicadas en la Plaza de Armas, la Fuente del Pensador en la Alameda Zaragoza, Plaza Mayor, Plazuela Juárez, así como en el Lago Coahuila y el Lago del Bosque Urbano.
Detalló que los trabajos contemplan el retiro de residuos mediante redes, el cepillado de paredes y pisos, y el aspirado de las áreas. A ello se suma el tratamiento químico con productos especializados como cloro y reguladores de pH, con el fin de mantener el agua cristalina y evitar la formación de algas.
Además, para cuidar la estética, se aplica sulfato de cobre que proporciona el característico tono azul al agua de las fuentes.
Villarreal Cuéllar subrayó que, aunque los químicos utilizados no representan un riesgo para el contacto con la piel, el agua de las fuentes y lagos no es potable, por lo que recomendó que los menores estén siempre bajo la supervisión de sus padres para prevenir accidentes.
El funcionario agregó que, además de la limpieza visible, se lleva a cabo una revisión técnica constante para asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas hidráulicos. En estas supervisiones se revisan los temporizadores para garantizar el encendido y apagado automático de las fuentes.
Asimismo, se inspeccionan las bombas de abastecimiento y las bombas sumergibles, y se realizan reparaciones preventivas para evitar fallas mayores en los sistemas.
Finalmente, Villarreal Cuéllar señaló que con estas acciones impulsadas por la Administración Municipal que encabeza el alcalde Román Alberto Cepeda González, se reafirma el compromiso con el embellecimiento de Torreón y la conservación de su patrimonio urbano.