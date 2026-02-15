Refuerzan limpieza y servicios urbanos en el cuarto cuadro de Torreón

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 15 febrero 2026
    Refuerzan limpieza y servicios urbanos en el cuarto cuadro de Torreón
    Personal de “La Ola” limpió 23 puntos críticos con acumulación de basura. CORTESÍA

Las acciones formaron parte de la brigada ‘El Alcalde y su equipo en tu colonia hacen más’

Como parte de la brigada “El Alcalde y su equipo en tu colonia hacen más”, personal de la Dirección General de Servicios Públicos Municipales llevó a cabo labores de limpieza profunda en el cuarto cuadro de la ciudad, incluyendo barrido manual en puntos críticos y mantenimiento al alumbrado público.

El titular de la dependencia, Fernando Villarreal Cuéllar, en representación del alcalde Román Alberto Cepeda González, atendió a vecinos del sector, escuchó sus peticiones y canalizó soluciones inmediatas mediante las distintas áreas de mejoramiento urbano desplegadas en la zona.

TE PUEDE INTERESAR: Impulsa Torreón profesionalización del servicio público con alianzas académicas y promociones especiales

Como parte de estas acciones, se realizaron un total de 38 intervenciones enfocadas a la regeneración del entorno urbano. Destacó la participación del personal de “La Ola”, que efectuó labores de barrido manual y retiro de desechos en 23 puntos considerados críticos por acumulación de basura.

$!Se llevaron a cabo 38 acciones para mejorar el entorno urbano.
Se llevaron a cabo 38 acciones para mejorar el entorno urbano. CORTESÍA

En materia de alumbrado público, se liberaron cinco luminarias que se encontraban obstruidas por follaje, además de brindar mantenimiento integral a la red, atendiendo reportes ciudadanos para garantizar calles mejor iluminadas.

Asimismo, se realizaron trabajos de desmalezado en áreas verdes y se dio continuidad al programa antigraffiti en diversos puntos estratégicos, con el objetivo de mejorar la imagen urbana y reducir el vandalismo visual.

De igual manera, Villarreal Cuéllar informó que “La Ruta del Descacharre” inició un recorrido especial para beneficiar a los habitantes de este sector y de la colonia San Marcos, con la recolección de objetos en desuso hasta el jueves 19 de febrero.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón refuerza seguridad en transporte público con capacitación contra la violencia de género

El funcionario invitó a la ciudadanía a sacar sus cacharros en tiempo y forma, así como a consultar las rutas y horarios a través de las redes sociales oficiales de Facebook e Instagram de Servicios Públicos Municipales Torreón.

Finalmente, señaló que estas acciones de proximidad y el trabajo coordinado entre autoridades y vecinos forman parte de los objetivos de la Administración Municipal para mejorar el entorno urbano y la calidad de vida de la población.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Servicios Públicos

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En 2025, México alcanzó 204 inversiones provenientes de 20 países, por un valor de 9 mil 263.89 millones de dólares.

Cuarto en inversión y segundo en empleos: el balance del sector automotriz de Coahuila
Coahuila está entre los estados que en 2026 no han registrado ningún contagio de sarampión.

Coahuila refuerza cerco contra el sarampión: suman 23 casos sospechosos
El edificio, construido en 1898, fue oficialmente nombrado recinto “Libertad, Igualdad y Fraternidad”. FOTOS: HÉCTOR GARCÍA

Logia Masónica coahuilense refuerza su legado histórico: Develan placa en centenario templo de Saltillo
Augusto Ramos Melo aspira a dirigir la Canacar a nivel nacional.

El saltillense Augusto Ramos Melo se perfila para presidir CANACAR
¡Por fin...! Cita en el IMSS

¡Por fin...! Cita en el IMSS
Julio Scherer Ibarra: ¡Chuza!

Julio Scherer Ibarra: ¡Chuza!
Saltillo es la ciudad de Coahuila con más personas sancionadas por violencia contra las mujeres.

Coahuila acumula más de mil 500 personas sancionadas por violencia contra las mujeres

El nuevo plazo para parar labores por parte del sindicato administrativo de la UAAAN, es el 17 de abril, de no llegar a un acuerdo con Rectoría.

Saltillo: Se salva la Narro de huelga... por ahora