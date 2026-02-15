Refuerzan limpieza y servicios urbanos en el cuarto cuadro de Torreón
Las acciones formaron parte de la brigada ‘El Alcalde y su equipo en tu colonia hacen más’
Como parte de la brigada “El Alcalde y su equipo en tu colonia hacen más”, personal de la Dirección General de Servicios Públicos Municipales llevó a cabo labores de limpieza profunda en el cuarto cuadro de la ciudad, incluyendo barrido manual en puntos críticos y mantenimiento al alumbrado público.
El titular de la dependencia, Fernando Villarreal Cuéllar, en representación del alcalde Román Alberto Cepeda González, atendió a vecinos del sector, escuchó sus peticiones y canalizó soluciones inmediatas mediante las distintas áreas de mejoramiento urbano desplegadas en la zona.
Como parte de estas acciones, se realizaron un total de 38 intervenciones enfocadas a la regeneración del entorno urbano. Destacó la participación del personal de “La Ola”, que efectuó labores de barrido manual y retiro de desechos en 23 puntos considerados críticos por acumulación de basura.
En materia de alumbrado público, se liberaron cinco luminarias que se encontraban obstruidas por follaje, además de brindar mantenimiento integral a la red, atendiendo reportes ciudadanos para garantizar calles mejor iluminadas.
Asimismo, se realizaron trabajos de desmalezado en áreas verdes y se dio continuidad al programa antigraffiti en diversos puntos estratégicos, con el objetivo de mejorar la imagen urbana y reducir el vandalismo visual.
De igual manera, Villarreal Cuéllar informó que “La Ruta del Descacharre” inició un recorrido especial para beneficiar a los habitantes de este sector y de la colonia San Marcos, con la recolección de objetos en desuso hasta el jueves 19 de febrero.
El funcionario invitó a la ciudadanía a sacar sus cacharros en tiempo y forma, así como a consultar las rutas y horarios a través de las redes sociales oficiales de Facebook e Instagram de Servicios Públicos Municipales Torreón.
Finalmente, señaló que estas acciones de proximidad y el trabajo coordinado entre autoridades y vecinos forman parte de los objetivos de la Administración Municipal para mejorar el entorno urbano y la calidad de vida de la población.