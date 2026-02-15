Refuerzan limpieza y servicios urbanos en el cuarto cuadro de Torreón

Como parte de la brigada “El Alcalde y su equipo en tu colonia hacen más”, personal de la Dirección General de Servicios Públicos Municipales llevó a cabo labores de limpieza profunda en el cuarto cuadro de la ciudad, incluyendo barrido manual en puntos críticos y mantenimiento al alumbrado público.

El titular de la dependencia, Fernando Villarreal Cuéllar, en representación del alcalde Román Alberto Cepeda González, atendió a vecinos del sector, escuchó sus peticiones y canalizó soluciones inmediatas mediante las distintas áreas de mejoramiento urbano desplegadas en la zona.

Como parte de estas acciones, se realizaron un total de 38 intervenciones enfocadas a la regeneración del entorno urbano. Destacó la participación del personal de “La Ola”, que efectuó labores de barrido manual y retiro de desechos en 23 puntos considerados críticos por acumulación de basura.