Torreón refuerza seguridad en transporte público con capacitación contra la violencia de género

TORREÓN, COAH.- Como parte de una estrategia integral para elevar la calidad del servicio público y proteger a las usuarias, el Ayuntamiento de Torreón mantiene activos los talleres de capacitación dirigidos a transportistas locales. Esta iniciativa, coordinada por el Instituto Municipal de la Mujer (IMM), en conjunto con la Dirección de Transporte Público Municipal, busca que cada unidad de transporte se convierta en un espacio de respeto y seguridad.

La titular del IMM, Amira Darwich García, enfatizó que estas sesiones no son un simple trámite, sino una herramienta de sensibilización fundamental. Los conductores reciben instrucción específica sobre cómo identificar y actuar ante situaciones de violencia, permitiéndoles ofrecer una atención adecuada y humana a los pasajeros.

”Cada sesión permite fortalecer conocimientos y brindar herramientas concretas para actuar adecuadamente”, señaló Darwich García, destacando que un personal capacitado es la clave para prevenir incidentes dentro de las rutas urbanas.

Para facilitar el cumplimiento de la normativa vigente, el programa ofrece un esquema de “ventanilla única”. Durante la misma jornada de capacitación, los operadores pueden realizarse las pruebas antidoping obligatorias para la obtención de su tarjetón de identidad.

Costo y requisitos: Mientras que la capacitación es totalmente gratuita (solo requiere copia de identificación vigente), el examen médico tiene un costo mínimo.

Sede y horarios: Las actividades se llevan a cabo todos los martes en las instalaciones del IMM.

Esta estrategia, impulsada por la administración del alcalde Román Alberto Cepeda González, responde a la demanda ciudadana de un trato de calidad y la modernización del factor humano en la movilidad municipal.