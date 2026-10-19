Refuerzan llamado a prevenir accidentes por fallas mecánicas en avenidas de Torreón

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    Refuerzan llamado a prevenir accidentes por fallas mecánicas en avenidas de Torreón
    La dependencia municipal llama a los automovilistas a revisar periódicamente sus vehículos y solicitar asistencia vial ante cualquier desperfecto. SANDRA GÓMEZ

Tránsito y Vialidad de Torreón exhorta a revisar los vehículos y tomar precauciones ante fallas mecánicas para evitar accidentes en avenidas transitadas

TORREÓN, COAH.- Para reducir el riesgo de accidentes en avenidas de alta circulación, la Dirección de Tránsito y Vialidad reforzó el llamado a los automovilistas a mantener sus vehículos en buenas condiciones mecánicas y actuar con precaución ante cualquier falla que pudiera presentarse durante sus traslados.

La directora de la dependencia, Martha Alicia Faz Dávila, señaló que una descompostura en plena circulación puede representar un peligro no solo para quienes viajan en la unidad afectada, sino también para el resto de los conductores, principalmente cuando el vehículo queda detenido sobre alguno de los carriles.

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Explicó que, ante las primeras señales de una falla mecánica, es importante encender las luces intermitentes para alertar a los demás automovilistas y, si las condiciones de la unidad lo permiten, disminuir gradualmente la velocidad hasta encontrar un espacio seguro para detenerse sin obstruir la circulación.

Asimismo, recomendó evitar frenados o cambios de carril repentinos, además de utilizar las luces direccionales para advertir cualquier movimiento y permitir que otros conductores reaccionen con oportunidad.

$!Tránsito y Vialidad de Torreón recomienda encender las luces intermitentes y buscar un lugar seguro para detenerse ante una falla mecánica.
Tránsito y Vialidad de Torreón recomienda encender las luces intermitentes y buscar un lugar seguro para detenerse ante una falla mecánica. SANDRA GÓMEZ

Faz Dávila hizo especial énfasis en los riesgos de descender de un automóvil que permanece inmovilizado sobre una avenida transitada, ya sea para revisar el motor, intentar empujarlo o realizar alguna reparación, debido a la posibilidad de provocar un segundo incidente.

En estos casos, indicó que lo más conveniente es solicitar asistencia y evitar maniobras que puedan comprometer la seguridad de los ocupantes o de quienes circulan por el lugar.

Agregó que, cuando la falla esté acompañada de humo, fuego o alguna otra condición de peligro, los pasajeros deberán alejarse hacia una zona segura, procurando en todo momento mantenerse fuera del paso de los vehículos.

La directora reiteró que la prevención comienza antes de salir de casa, por lo que exhortó a los automovilistas a realizar revisiones periódicas de las condiciones mecánicas de sus unidades, a fin de detectar oportunamente desperfectos que pudieran ocasionar una descompostura en la vía pública.

Destacó que los elementos de Tránsito y Vialidad se mantienen atentos para brindar apoyo a los conductores que enfrentan estas eventualidades, con el propósito de prevenir accidentes, proteger la integridad de las personas y contribuir a mantener el flujo vehicular.

La dependencia también exhortó a los automovilistas a contar con un servicio de asistencia vial y recordó que la prevención es fundamental para evitar accidentes. Mantener los vehículos en buenas condiciones, actuar con prudencia y solicitar apoyo oportunamente puede marcar la diferencia ante una falla mecánica en plena circulación.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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