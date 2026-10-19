Refuerzan llamado a prevenir accidentes por fallas mecánicas en avenidas de Torreón

La directora de la dependencia, Martha Alicia Faz Dávila, señaló que una descompostura en plena circulación puede representar un peligro no solo para quienes viajan en la unidad afectada, sino también para el resto de los conductores, principalmente cuando el vehículo queda detenido sobre alguno de los carriles.

TORREÓN, COAH.- Para reducir el riesgo de accidentes en avenidas de alta circulación, la Dirección de Tránsito y Vialidad reforzó el llamado a los automovilistas a mantener sus vehículos en buenas condiciones mecánicas y actuar con precaución ante cualquier falla que pudiera presentarse durante sus traslados.

Asimismo, recomendó evitar frenados o cambios de carril repentinos, además de utilizar las luces direccionales para advertir cualquier movimiento y permitir que otros conductores reaccionen con oportunidad.

Explicó que, ante las primeras señales de una falla mecánica, es importante encender las luces intermitentes para alertar a los demás automovilistas y, si las condiciones de la unidad lo permiten, disminuir gradualmente la velocidad hasta encontrar un espacio seguro para detenerse sin obstruir la circulación.

Faz Dávila hizo especial énfasis en los riesgos de descender de un automóvil que permanece inmovilizado sobre una avenida transitada, ya sea para revisar el motor, intentar empujarlo o realizar alguna reparación, debido a la posibilidad de provocar un segundo incidente.

En estos casos, indicó que lo más conveniente es solicitar asistencia y evitar maniobras que puedan comprometer la seguridad de los ocupantes o de quienes circulan por el lugar.

Agregó que, cuando la falla esté acompañada de humo, fuego o alguna otra condición de peligro, los pasajeros deberán alejarse hacia una zona segura, procurando en todo momento mantenerse fuera del paso de los vehículos.

La directora reiteró que la prevención comienza antes de salir de casa, por lo que exhortó a los automovilistas a realizar revisiones periódicas de las condiciones mecánicas de sus unidades, a fin de detectar oportunamente desperfectos que pudieran ocasionar una descompostura en la vía pública.

Destacó que los elementos de Tránsito y Vialidad se mantienen atentos para brindar apoyo a los conductores que enfrentan estas eventualidades, con el propósito de prevenir accidentes, proteger la integridad de las personas y contribuir a mantener el flujo vehicular.

La dependencia también exhortó a los automovilistas a contar con un servicio de asistencia vial y recordó que la prevención es fundamental para evitar accidentes. Mantener los vehículos en buenas condiciones, actuar con prudencia y solicitar apoyo oportunamente puede marcar la diferencia ante una falla mecánica en plena circulación.