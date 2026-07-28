Refuerzan Municipio y Canadevi Laguna agenda para agilizar el desarrollo habitacional en Torreón

Durante la sesión, el munícipe y los desarrolladores de vivienda analizaron estrategias coordinadas para elevar la competitividad de Torreón, apostándole a una urbanización ordenada que garantice una mejor calidad de vida para las familias laguneras.

TORREÓN, COAH.- Con la premisa de consolidar un frente común con los sectores que impulsan la economía y el empleo local, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís sostuvo un encuentro de trabajo con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) Laguna, a fin de trazar rutas de acción ante los retos del sector inmobiliario.

El edil reafirmó el respaldo total de la administración municipal para identificar y destrabar cualquier obstáculo administrativo que vulnere el ritmo de crecimiento de la industria habitacional.

Entre los acuerdos clave, se planteó la modernización tecnológica para acortar los tiempos de respuesta en la expedición de permisos y licencias de construcción, asegurando en todo momento que los proyectos cumplan a cabalidad con el marco normativo vigente antes de su aprobación.

Riquelme Solís reiteró su disposición de mantener una alianza estratégica con los organismos empresariales para asegurar el desarrollo económico sustentable del municipio.

En el marco de esta reunión, se realizó la presentación oficial de José Ignacio Máynez Varela como nuevo titular de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Urbanismo. El alcalde le encomendó dar puntual seguimiento a los acuerdos establecidos, en una mesa de trabajo conjunta con Tesorería, SIMAS Torreón, Catastro y la representación del Cabildo que encabeza el primer regidor, Luis Jorge Cuerda Serna.