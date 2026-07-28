Refuerzan Municipio y Canadevi Laguna agenda para agilizar el desarrollo habitacional en Torreón

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    Refuerzan Municipio y Canadevi Laguna agenda para agilizar el desarrollo habitacional en Torreón
    El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís sostuvo una reunión con Canadevi Laguna para fortalecer la coordinación con el sector vivienda y agilizar trámites de desarrollo urbano. SANDRA GÓMEZ
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

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El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís se reunió con integrantes de Canadevi Laguna para fortalecer la coordinación con el sector vivienda, agilizar trámites y promover un desarrollo urbano ordenado en Torreón

TORREÓN, COAH.- Con la premisa de consolidar un frente común con los sectores que impulsan la economía y el empleo local, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís sostuvo un encuentro de trabajo con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) Laguna, a fin de trazar rutas de acción ante los retos del sector inmobiliario.

Durante la sesión, el munícipe y los desarrolladores de vivienda analizaron estrategias coordinadas para elevar la competitividad de Torreón, apostándole a una urbanización ordenada que garantice una mejor calidad de vida para las familias laguneras.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/violencia-en-zacatecas-pone-en-riesgo-la-economia-de-la-laguna-advierten-empresarios-KM22480864
$!Autoridades municipales y desarrolladores acordaron impulsar acciones para modernizar procesos y facilitar la construcción de vivienda con apego a la normatividad.
Autoridades municipales y desarrolladores acordaron impulsar acciones para modernizar procesos y facilitar la construcción de vivienda con apego a la normatividad. SANDRA GÓMEZ

El edil reafirmó el respaldo total de la administración municipal para identificar y destrabar cualquier obstáculo administrativo que vulnere el ritmo de crecimiento de la industria habitacional.

Entre los acuerdos clave, se planteó la modernización tecnológica para acortar los tiempos de respuesta en la expedición de permisos y licencias de construcción, asegurando en todo momento que los proyectos cumplan a cabalidad con el marco normativo vigente antes de su aprobación.

Riquelme Solís reiteró su disposición de mantener una alianza estratégica con los organismos empresariales para asegurar el desarrollo económico sustentable del municipio.

En el marco de esta reunión, se realizó la presentación oficial de José Ignacio Máynez Varela como nuevo titular de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Urbanismo. El alcalde le encomendó dar puntual seguimiento a los acuerdos establecidos, en una mesa de trabajo conjunta con Tesorería, SIMAS Torreón, Catastro y la representación del Cabildo que encabeza el primer regidor, Luis Jorge Cuerda Serna.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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