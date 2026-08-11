Refuerzan operativo en Torreón para retirar vehículos abandonados de la vía pública

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    Refuerzan operativo en Torreón para retirar vehículos abandonados de la vía pública
    Autoridades municipales mantienen recorridos para detectar y retirar vehículos abandonados de las calles de Torreón. SANDRA GÓMEZ

Torreón mantiene un operativo permanente para retirar vehículos abandonados y chatarra, con el propósito de mejorar la imagen urbana y prevenir riesgos sanitarios y de seguridad

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de garantizar el orden y mejorar la imagen urbana en las colonias del municipio, la Dirección de Inspección y Verificación de Torreón mantiene activo un operativo permanente para detectar y retirar automóviles chatarra o en situación de abandono.

El despliegue atiende las instrucciones del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís para recuperar las áreas comunes, frenar el deterioro de los barrios y dar respuesta inmediata a las demandas de las familias torreonenses.

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El protocolo arranca tras la denuncia ciudadana: inspectores municipales acuden al punto señalado para corroborar el estado físico del automóvil y ubicar al dueño. Al localizarlo, se le entrega una notificación formal donde se le concede un término de 24 horas para retirarlo por sus propios medios.

Si el propietario omite el aviso y vence el plazo reglamentario, las autoridades municipales proceden con la grúa al aseguramiento y traslado de la unidad.

Con estas intervenciones se busca prevenir riesgos sanitarios y de seguridad, impidiendo que estos coches funcionen como basureros clandestinos, refugio de plagas o focos de infección, al tiempo que se liberan carriles de circulación y banquetas.

La corporación detalló que ya se han canalizado y retirado múltiples chasis mediante este esquema, resultado tanto de la participación vecinal como de los patrullajes de vigilancia en diversos puntos de la ciudad.

El Ayuntamiento de Torreón reiteró el llamado a los colonos para reportar autos abandonados mediante la línea telefónica 073 de Atención Ciudadana, las plataformas digitales del Municipio o el perfil oficial de Inspección y Verificación.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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