Refuerzan operativo en Torreón para retirar vehículos abandonados de la vía pública

El despliegue atiende las instrucciones del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís para recuperar las áreas comunes, frenar el deterioro de los barrios y dar respuesta inmediata a las demandas de las familias torreonenses.

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de garantizar el orden y mejorar la imagen urbana en las colonias del municipio, la Dirección de Inspección y Verificación de Torreón mantiene activo un operativo permanente para detectar y retirar automóviles chatarra o en situación de abandono.

El protocolo arranca tras la denuncia ciudadana: inspectores municipales acuden al punto señalado para corroborar el estado físico del automóvil y ubicar al dueño. Al localizarlo, se le entrega una notificación formal donde se le concede un término de 24 horas para retirarlo por sus propios medios.

Si el propietario omite el aviso y vence el plazo reglamentario, las autoridades municipales proceden con la grúa al aseguramiento y traslado de la unidad.

Con estas intervenciones se busca prevenir riesgos sanitarios y de seguridad, impidiendo que estos coches funcionen como basureros clandestinos, refugio de plagas o focos de infección, al tiempo que se liberan carriles de circulación y banquetas.

La corporación detalló que ya se han canalizado y retirado múltiples chasis mediante este esquema, resultado tanto de la participación vecinal como de los patrullajes de vigilancia en diversos puntos de la ciudad.

El Ayuntamiento de Torreón reiteró el llamado a los colonos para reportar autos abandonados mediante la línea telefónica 073 de Atención Ciudadana, las plataformas digitales del Municipio o el perfil oficial de Inspección y Verificación.