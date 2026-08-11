Gobierno apuesta por la lectura ante avance de pantallas; Coahuila desconoce cuántas escuelas tienen biblioteca

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    Gobierno apuesta por la lectura ante avance de pantallas; Coahuila desconoce cuántas escuelas tienen biblioteca
    Las estadísticas educativas de Coahuila contabilizan títulos, volúmenes y usuarios de bibliotecas, pero no precisan cuántos planteles cuentan con estos espacios. GENERADA CON IA

La estrategia federal busca recuperar la lectura como espacio de concentración frente al uso de celulares y redes sociales

En medio de la discusión nacional sobre los efectos que el uso excesivo de celulares, redes sociales y otras plataformas digitales tienen en la atención y el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes, el Gobierno federal apuesta por fortalecer la lectura dentro de las escuelas como una forma de recuperar espacios de concentración, reflexión y pensamiento.

En Coahuila, sin embargo, no se conoce con precisión cuántas escuelas cuentan con una biblioteca escolar o de aula que permita a los estudiantes tener acceso cotidiano a libros.

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La Secretaría de Educación de Coahuila sí registra información relacionada con las bibliotecas escolares. En sus estadísticas correspondientes al ciclo escolar 2023-2024 se contabilizan 410 mil 485 títulos y 681 mil 87 volúmenes de libros, además de 284 mil 788 usuarios y 305 personas destinadas a la atención de estos espacios.

Sin embargo, estos datos se presentan de manera agregada y no permiten determinar cuántos planteles educativos cuentan físicamente con una biblioteca escolar. Tampoco especifican cuántos de los usuarios registrados son estudiantes ni el nivel escolar, por lo que no es posible establecer qué proporción de niñas, niños y adolescentes tiene acceso a estos espacios dentro de sus escuelas.

En ese sentido, conocer la existencia y el estado de estos espacios dentro de las escuelas y aulas sería esencial para poner en práctica la estrategia por la que apuesta el Gobierno federal.

PANTALLAS CAMBIAN LA FORMA DE CONCENTRARSE

Este lunes, especialistas convocadas a la conferencia matutina señalaron que la exposición constante a las pantallas está modificando la forma en que niñas, niños y adolescentes concentran su atención y se relacionan con el conocimiento.

La pedagoga e investigadora de la UNAM Yareni Domínguez señaló que la atención sostenida está siendo desplazada por una dinámica fragmentada, marcada por la rapidez y el cambio constante de estímulos. Ante ello, planteó que la escuela debe recuperar espacios para la pausa, el diálogo y el pensamiento profundo.

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“El reto de nuestras escuelas no es competir con la velocidad de las pantallas, sino recuperar estos espacios para la pausa, para la atención, para los vínculos y sobre todo el pensamiento profundo”, señaló.

Desde el salón de clases, la docente Sandra Ortega, con casi 30 años de experiencia, también habló de cambios en la concentración y la tolerancia a la frustración de sus alumnos. Aunque defendió el uso de dispositivos cuando tienen un propósito pedagógico y existe acompañamiento docente, advirtió sobre los efectos de su utilización sin regulación.

APUESTAN POR LLEVAR MÁS LIBROS A LAS ESCUELAS

En este escenario, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, anunció que se fortalecerá la promoción de la lectura mediante la distribución de libros en las escuelas, particularmente a través de colecciones del Fondo de Cultura Económica. La estrategia busca que la lectura funcione también como una forma de equilibrar el tiempo que niñas, niños y jóvenes destinan a las pantallas.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló además que se busca establecer espacios semanales de lectura en las escuelas, inicialmente dirigidos a estudiantes de tercero de secundaria y educación media superior, aunque la estrategia podría ampliarse a educación básica.

“Vamos a promover más la lectura en los niños y las niñas, que es una manera también, digamos, de balancear este uso excesivo de las pantallas, lograr la concentración, la atención en la lectura de los libros”, señaló Delgado.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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