Refuerzan seguridad en el Tribunal de Justicia Municipal de Torreón para mayor capacidad de respuesta: Alcalde

Torreón
/ 9 febrero 2026
    Refuerzan seguridad en el Tribunal de Justicia Municipal de Torreón para mayor capacidad de respuesta: Alcalde
    Los cambios se realizaron para reforzar la seguridad tras incidentes recientes, afirmó el Alcalde. FOTO: SANDRA GÓMEZ

El Tribunal continúa operando con normalidad y sin cambios en su estructura

TORREÓN, COAH.- El alcalde Román Alberto Cepeda confirmó que se realizaron ajustes operativos en el Tribunal de Justicia Municipal con el objetivo de reforzar la seguridad, luego de los incidentes registrados recientemente, lo que incluyó la sustitución del personal externo que anteriormente operaba en el lugar.

Comentó que estos ajustes buscan no solo dar respuesta inmediata a los hechos recientes, sino también fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de la seguridad pública.

TE PUEDE INTERESAR: Con cámaras al C-2, fortalecen control en celdas municipales, reconocen avance en vigilancia

Precisó que el Tribunal de Justicia Municipal de Torreón continúa operando con normalidad y sin modificaciones en su estructura, aunque la Policía Municipal asumió el control de las celdas. No obstante, subrayó la necesidad de seguir fortaleciendo la capacidad de reacción e inteligencia, al señalar que la seguridad es un proceso que se construye de manera permanente.

Cepeda destacó que los cambios implementados permiten una mayor capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo, además de garantizar un manejo más profesional en la custodia de las personas detenidas.

Mencionó que, como parte del cambio, las cámaras de videovigilancia en las celdas fueron interconectadas al sistema del C-2 de Torreón, para garantizar una supervisión constante y directa por parte de la autoridad.

Dijo que esto implica que cualquier incidente o situación irregular puede ser detectado y atendido de inmediato, lo cual incrementa el control en el manejo de las personas privadas de la libertad.

El reforzamiento de la vigilancia y el control en las celdas asegura que la integridad y garantías de las personas detenidas por faltas administrativas sean respetadas, pues el objetivo es alinear las detenciones con los protocolos de justicia cívica y asegurar un trato digno desde el ingreso hasta la liberación o traslado.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón analiza sancionar a padres por riñas y carreras de menores

Finalmente, afirmó que el reforzamiento de la vigilancia y el control en las celdas garantiza el respeto a la integridad y a los derechos de las personas detenidas por faltas administrativas, alineando las detenciones con los protocolos de justicia cívica y asegurando un trato digno desde el ingreso hasta la liberación o el traslado, con el fin de prevenir abusos y reafirmar el compromiso del municipio con la legalidad y los derechos humanos.

