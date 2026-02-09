Torreón analiza sancionar a padres por riñas y carreras de menores

Torreón
/ 9 febrero 2026
    Torreón analiza sancionar a padres por riñas y carreras de menores
    Operativos buscan prevenir accidentes y actos violentos protagonizados por menores. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Buscan frenar conductas violentas de adolescentes mediante acciones legales y preventivas

TORREÓN, COAH.- Autoridades municipales analizan la posibilidad de fincar responsabilidades legales a padres de familia por las faltas administrativas o delitos cometidos por sus hijos menores de edad, principalmente en riñas callejeras y carreras clandestinas en motocicleta registradas en diversas colonias de la ciudad.

El comisario de Seguridad Pública Municipal, Alfredo Flores Originales, informó que esta medida busca frenar la participación de adolescentes en hechos violentos como los ocurridos recientemente en colonias como La Merced y Luis Donaldo Colosio, donde se han reportado daños a propiedad privada y menores lesionados.

El jefe policiaco subrayó que la propuesta no tiene un enfoque exclusivamente sancionador, sino preventivo, al considerar fundamental el fortalecimiento del núcleo familiar y el trabajo coordinado entre autoridades y sociedad para reducir la reincidencia de este tipo de conductas.

La iniciativa surge ante la preocupación por el incremento de incidentes protagonizados por adolescentes, los cuales alteran la tranquilidad y seguridad de los vecinos en distintos sectores de Torreón.

Este lunes, Flores Originales encabezó un operativo en colonias del suroriente de la ciudad enfocado en menores que conducen motocicletas, mientras se analiza la viabilidad legal de acreditar responsabilidades a los padres, particularmente por la posible facilitación de vehículos, ya que en muchos casos no existe colaboración de los tutores.

El operativo incluyó revisiones aleatorias y diálogo con habitantes de las zonas intervenidas, con el objetivo de concientizar tanto a jóvenes como a adultos sobre el respeto a las normas de tránsito y la prevención de situaciones de riesgo.

Finalmente, el comisario informó que los padres de menores infractores que participen en riñas o presenten conductas agresivas serán canalizados a cursos y capacitaciones impartidos por la Dirección de Seguridad Pública Municipal, enfocados en disciplina positiva, resolución pacífica de conflictos y fortalecimiento de la comunicación familiar, como parte de una estrategia integral para la reconstrucción del tejido social.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

