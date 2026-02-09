Torreón analiza sancionar a padres por riñas y carreras de menores

TORREÓN, COAH.- Autoridades municipales analizan la posibilidad de fincar responsabilidades legales a padres de familia por las faltas administrativas o delitos cometidos por sus hijos menores de edad, principalmente en riñas callejeras y carreras clandestinas en motocicleta registradas en diversas colonias de la ciudad.

El comisario de Seguridad Pública Municipal, Alfredo Flores Originales, informó que esta medida busca frenar la participación de adolescentes en hechos violentos como los ocurridos recientemente en colonias como La Merced y Luis Donaldo Colosio, donde se han reportado daños a propiedad privada y menores lesionados.

El jefe policiaco subrayó que la propuesta no tiene un enfoque exclusivamente sancionador, sino preventivo, al considerar fundamental el fortalecimiento del núcleo familiar y el trabajo coordinado entre autoridades y sociedad para reducir la reincidencia de este tipo de conductas.

La iniciativa surge ante la preocupación por el incremento de incidentes protagonizados por adolescentes, los cuales alteran la tranquilidad y seguridad de los vecinos en distintos sectores de Torreón.

Este lunes, Flores Originales encabezó un operativo en colonias del suroriente de la ciudad enfocado en menores que conducen motocicletas, mientras se analiza la viabilidad legal de acreditar responsabilidades a los padres, particularmente por la posible facilitación de vehículos, ya que en muchos casos no existe colaboración de los tutores.

El operativo incluyó revisiones aleatorias y diálogo con habitantes de las zonas intervenidas, con el objetivo de concientizar tanto a jóvenes como a adultos sobre el respeto a las normas de tránsito y la prevención de situaciones de riesgo.

Finalmente, el comisario informó que los padres de menores infractores que participen en riñas o presenten conductas agresivas serán canalizados a cursos y capacitaciones impartidos por la Dirección de Seguridad Pública Municipal, enfocados en disciplina positiva, resolución pacífica de conflictos y fortalecimiento de la comunicación familiar, como parte de una estrategia integral para la reconstrucción del tejido social.