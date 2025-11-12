Refuerzan seguridad en Torreón por Buen Fin y partido México–Uruguay

TORREÓN, COAH.- El Ayuntamiento de Torreón afina los operativos especiales de seguridad que se desplegarán durante el próximo fin de semana, ante la alta movilidad que generarán actividades como el Buen Fin y el partido de fútbol entre México y Uruguay.

Durante la cuadragésima segunda reunión semanal de seguridad, encabezada por el secretario del Ayuntamiento, Eduardo Olmos, en representación del alcalde Román Cepeda, se revisaron las estrategias coordinadas entre corporaciones de los tres órdenes de gobierno para garantizar que los eventos se desarrollen en un ambiente de paz social.

Olmos Castro destacó que Torreón cuenta con condiciones seguras para recibir actividades masivas y exhortó a la población a conducirse con responsabilidad.

El comisario Alfredo Flores Originales, director de la Policía de Torreón, informó que del 3 al 9 de noviembre se redujeron los robos a casa habitación, vehículo y comercio, además de realizarse 91 detenciones turnadas al Ministerio Público, 78 al Juez Calificador y 15 por posesión de narcóticos.