    Refuerzan seguridad en Torreón por Buen Fin y partido México–Uruguay
    Corporaciones de los tres órdenes de gobierno coordinan esfuerzos para garantizar un fin de semana seguro en Torreón. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Durante la reunión semanal de seguridad se revisaron los operativos que se aplicarán este fin de semana ante la gran cantidad de eventos en la ciudad

TORREÓN, COAH.- El Ayuntamiento de Torreón afina los operativos especiales de seguridad que se desplegarán durante el próximo fin de semana, ante la alta movilidad que generarán actividades como el Buen Fin y el partido de fútbol entre México y Uruguay.

Durante la cuadragésima segunda reunión semanal de seguridad, encabezada por el secretario del Ayuntamiento, Eduardo Olmos, en representación del alcalde Román Cepeda, se revisaron las estrategias coordinadas entre corporaciones de los tres órdenes de gobierno para garantizar que los eventos se desarrollen en un ambiente de paz social.

Olmos Castro destacó que Torreón cuenta con condiciones seguras para recibir actividades masivas y exhortó a la población a conducirse con responsabilidad.

El comisario Alfredo Flores Originales, director de la Policía de Torreón, informó que del 3 al 9 de noviembre se redujeron los robos a casa habitación, vehículo y comercio, además de realizarse 91 detenciones turnadas al Ministerio Público, 78 al Juez Calificador y 15 por posesión de narcóticos.

Autoridades municipales revisan los operativos de seguridad que se aplicarán durante el Buen Fin y eventos deportivos.
Autoridades municipales revisan los operativos de seguridad que se aplicarán durante el Buen Fin y eventos deportivos. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

La Dirección de Tránsito y Vialidad reportó que las infracciones más frecuentes son conducir sin precaución y exceder la velocidad, mientras que Protección Civil y Bomberos atendió 155 servicios y capacitó a su personal en manejo de materiales peligrosos.

Asimismo, Movilidad Urbana continúa el programa “Zona Taxi” en puntos estratégicos y brinda apoyo psicológico a motociclistas, mientras que Inspección y Verificación atendió reportes por vehículos chatarra y obstrucción de la vía pública.

