Refuerzan supervisión en quintas y salones de eventos por temporada decembrina en Torreón

Durante la temporada decembrina, la Dirección de Inspección y Verificación del Ayuntamiento de Torreón refuerza de manera significativa la supervisión en quintas y salones de eventos, con el objetivo de garantizar el estricto cumplimiento de las normativas vigentes relacionadas con aforos permitidos, uso de suelo y permisos para la venta de alcohol.

El titular de la dependencia, Pablo Fernández Llamas, detalló que estas inspecciones se llevan a cabo en conjunto con la Dirección de Seguridad Pública Municipal y otras áreas del Ayuntamiento, con la finalidad de prevenir cualquier tipo de incidente y salvaguardar la seguridad de quienes acuden a fiestas y celebraciones.

Mediante el operativo “Quinta Segura”, se verifica que los establecimientos respeten los horarios autorizados, apliquen medidas efectivas para la prevención de accidentes y cumplan cabalmente con los reglamentos municipales.

Además, se revisa de manera minuciosa la vigencia de las licencias de funcionamiento y los permisos para la venta de alcohol, tomando medidas estrictas, como la clausura inmediata, en caso de detectar operaciones fuera de la norma o cualquier irregularidad.

“Esta es una época de alta demanda de fiestas y eventos, lo que incrementa los riesgos de incumplimientos y, por ende, la necesidad de fortalecer la supervisión para proteger a la ciudadanía”, puntualizó Fernández Llamas.

Asimismo, se presta especial atención a evitar la presencia de menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas, con el fin de garantizar un entorno seguro y responsable para todos los asistentes.

Finalmente, se informó que cualquier irregularidad puede ser reportada a través de las páginas oficiales de Inspección y Verificación Torreón o llamando al número de Atención Ciudadana 073.