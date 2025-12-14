Refuerzan supervisión en quintas y salones de eventos por temporada decembrina en Torreón

Torreón
/ 14 diciembre 2025
    Refuerzan supervisión en quintas y salones de eventos por temporada decembrina en Torreón
    Personal de Inspección y Verificación del Ayuntamiento de Torreón refuerza la supervisión en quintas y salones de eventos durante la temporada decembrina. FOTO: SANDRA GÓMEZ/VANGUARDIA

El Ayuntamiento de Torreón refuerza los operativos de inspección en quintas y salones de eventos mediante el programa ‘Quinta Segura’

Durante la temporada decembrina, la Dirección de Inspección y Verificación del Ayuntamiento de Torreón refuerza de manera significativa la supervisión en quintas y salones de eventos, con el objetivo de garantizar el estricto cumplimiento de las normativas vigentes relacionadas con aforos permitidos, uso de suelo y permisos para la venta de alcohol.

El titular de la dependencia, Pablo Fernández Llamas, detalló que estas inspecciones se llevan a cabo en conjunto con la Dirección de Seguridad Pública Municipal y otras áreas del Ayuntamiento, con la finalidad de prevenir cualquier tipo de incidente y salvaguardar la seguridad de quienes acuden a fiestas y celebraciones.

Mediante el operativo “Quinta Segura”, se verifica que los establecimientos respeten los horarios autorizados, apliquen medidas efectivas para la prevención de accidentes y cumplan cabalmente con los reglamentos municipales.

Además, se revisa de manera minuciosa la vigencia de las licencias de funcionamiento y los permisos para la venta de alcohol, tomando medidas estrictas, como la clausura inmediata, en caso de detectar operaciones fuera de la norma o cualquier irregularidad.

“Esta es una época de alta demanda de fiestas y eventos, lo que incrementa los riesgos de incumplimientos y, por ende, la necesidad de fortalecer la supervisión para proteger a la ciudadanía”, puntualizó Fernández Llamas.

Asimismo, se presta especial atención a evitar la presencia de menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas, con el fin de garantizar un entorno seguro y responsable para todos los asistentes.

Finalmente, se informó que cualquier irregularidad puede ser reportada a través de las páginas oficiales de Inspección y Verificación Torreón o llamando al número de Atención Ciudadana 073.

Temas


Clausura

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

