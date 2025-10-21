Refuerzan vigilancia en áreas comerciales por Halloween y Día de Muertos para mantener espacios libres de basura

TORREÓN, COAH.- La Dirección de Plazas y Mercados intensificará la vigilancia en las áreas comerciales tanto de locales establecidos como en el caso de los vendedores ambulantes con permiso provisional por Halloween y Día de Muertos, para garantizar que mantengan su espacio de ventas libre de basura.

Víctor Ramos Galindo, director de la dependencia, señaló que el objetivo es preservar las vialidades limpias para la buena imagen de la ciudad, y facilitar el tránsito libre y seguro de las personas.

Destacó que los establecimientos y vendedores serán objeto de inspecciones regulares para asegurar que utilicen bolsas de basura destinadas a depositar los desechos generados por su actividad comercial, promoviendo así un entorno limpio y ordenado.

“Venta de disfraces, de flores, de artículos alusivos a estas fechas y de alimentos, cualquier actividad deben atender a las indicaciones y mantener sus espacios limpios y recoger la basura que generan, o en el caso de los ambulantes con permiso provisional, serán retirados del área asignada”, mencionó el director.

Ramos Galindo reiteró el llamado a comerciantes y vendedores ambulantes para que colaboren activamente y así eviten sanciones.

Cabe destacar que si bien este operativo se refuerza por los días 31 de octubre, así como 1 y 2 de noviembre, el personal municipal realiza inspecciones constantes para verificar que los vendedores conserven limpios sus espacios de ventas.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía en general que visita las áreas comerciales, a contribuir con la limpieza de la ciudad, depositando la basura en los contenedores.