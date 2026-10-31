Refuerzan vigilancia por Halloween y Día de Muertos en Torreón; alistan retiro de vehículos chatarra

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Torreón
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    Refuerzan vigilancia por Halloween y Día de Muertos en Torreón; alistan retiro de vehículos chatarra
    El alcalde Miguel Ángel Riquelme anunció una campaña para retirar los vehículos chatarra abandonados en las vialidades. SANDRA GÓMEZ

Incrementará la presencia policiaca en la Plaza Mayor, cementerios y recintos donde se desarrollarán eventos artísticos y deportivos

TORREÓN, COAH.- Con operativos de seguridad, vialidad y protección civil que comenzaron desde el viernes, Torreón atenderá la afluencia de familias a los panteones y a las actividades de Halloween y Día de Muertos, además de los encuentros deportivos y espectáculos previstos para este fin de semana, informó el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís.

Al encabezar este sábado la reunión de seguridad número 43, el Presidente Municipal señaló que las corporaciones revisaron los dispositivos para mantener el orden en los puntos de mayor concentración, entre ellos Plaza Mayor, los cementerios y los recintos donde se desarrollarán eventos artísticos y deportivos.

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La vigilancia contempla actividades como el Desfile del Día de Muertos, los festejos de Halloween y el partido de futbol programado para estos días.

De acuerdo con el Edil, los preparativos se realizaron mediante reuniones previas y seguimiento entre las dependencias municipales, en coordinación con el Gobierno del Estado, para que las familias puedan acudir con tranquilidad.

Durante la sesión también se evaluó la incidencia delictiva y su comportamiento respecto a la semana anterior.

Riquelme Solís explicó que este comparativo permite ajustar las labores de prevención y la operación de las corporaciones, además de revisar las estrategias para los espacios donde aumentará la movilidad.

A estos dispositivos se sumarán, durante la próxima semana, las verificaciones de licencias de construcción y el retiro de vehículos chatarra que obstruyen calles y banquetas.

El Alcalde indicó que esta última medida se extenderá a todo el municipio para reducir riesgos a los peatones, liberar el paso y mejorar la imagen urbana.

$!Durante la reunión de seguridad, se analizaron las estrategias a aplicar en los espacios donde se incrementará la movilidad.
Durante la reunión de seguridad, se analizaron las estrategias a aplicar en los espacios donde se incrementará la movilidad. SANDRA GÓMEZ

En cuanto a los servicios públicos, sostuvo que la atención al agua potable, drenaje, bacheo, pavimentación y transporte seguirá entre las prioridades de su administración, junto con la seguridad. Señaló que el trabajo de las dependencias debe responder a las necesidades de las colonias y los ejidos.

“El trabajo de mi administración va enfocado en la resolución de problemas que afectan la vida diaria de la gente”, expresó el alcalde, quien aseguró que las áreas municipales mantendrán la coordinación para avanzar de manera gradual en la atención de estos pendientes.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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