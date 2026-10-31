Refuerzan vigilancia por Halloween y Día de Muertos en Torreón; alistan retiro de vehículos chatarra

Al encabezar este sábado la reunión de seguridad número 43, el Presidente Municipal señaló que las corporaciones revisaron los dispositivos para mantener el orden en los puntos de mayor concentración, entre ellos Plaza Mayor, los cementerios y los recintos donde se desarrollarán eventos artísticos y deportivos.

TORREÓN, COAH.- Con operativos de seguridad, vialidad y protección civil que comenzaron desde el viernes, Torreón atenderá la afluencia de familias a los panteones y a las actividades de Halloween y Día de Muertos, además de los encuentros deportivos y espectáculos previstos para este fin de semana, informó el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís.

La vigilancia contempla actividades como el Desfile del Día de Muertos, los festejos de Halloween y el partido de futbol programado para estos días.

De acuerdo con el Edil, los preparativos se realizaron mediante reuniones previas y seguimiento entre las dependencias municipales, en coordinación con el Gobierno del Estado, para que las familias puedan acudir con tranquilidad.

Durante la sesión también se evaluó la incidencia delictiva y su comportamiento respecto a la semana anterior.

Riquelme Solís explicó que este comparativo permite ajustar las labores de prevención y la operación de las corporaciones, además de revisar las estrategias para los espacios donde aumentará la movilidad.

A estos dispositivos se sumarán, durante la próxima semana, las verificaciones de licencias de construcción y el retiro de vehículos chatarra que obstruyen calles y banquetas.

El Alcalde indicó que esta última medida se extenderá a todo el municipio para reducir riesgos a los peatones, liberar el paso y mejorar la imagen urbana.