Duplica Saltillo brigadas de bacheo y alista gran plan de recarpeteo para noviembre

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Saltillo
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    Duplica Saltillo brigadas de bacheo y alista gran plan de recarpeteo para noviembre
    Las brigadas del Municipio recorren la ciudad, reparando los baches dejados por las pasadas lluvias. CORTESÍA

El alcalde Javier Díaz González anunció que desde este lunes se reforzaron los trabajos en los seis sectores de la ciudad e iniciarán obras en vialidades principales

El Gobierno Municipal de Saltillo duplicó el número de cuadrillas dedicadas a las labores de bacheo y rehabilitación de vialidades, con el objetivo de atender los puntos con mayor deterioro en la carpeta asfáltica.

Las autoridades municipales dividieron la ciudad en zonas de atención para distribuir al personal operativo y responder a las demandas ciudadanas en los distintos sectores.

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“Duplicamos la cantidad de cuadrillas que tenemos en los diferentes sectores de Saltillo”, declaró el alcalde Javier Díaz González sobre el incremento de personal destinado a estos trabajos.

El Edil explicó que la ciudad está dividida en los sectores oriente, suroriente, sur, surponiente, poniente, centro y norte, donde las brigadas intervienen las calles que requieren mantenimiento.

“En cada uno de estos sectores tenemos una buena cantidad de brigadas. Entonces, nosotros ya tenemos detectados dónde debemos asignar las brigadas de rehabilitación de vialidades”, señaló.

PREPARAN RECARPETEO EN AVENIDAS

Además de las labores de bacheo, el Ayuntamiento prepara un programa de recarpeteo que comenzará durante las primeras semanas de noviembre en vialidades de alta circulación, como Antonio Cárdenas, el periférico Luis Echeverría y el bulevar Venustiano Carranza.

Los trabajos también incluirán los bulevares Morelos y Minero, en las zonas norte y oriente de la ciudad, con la finalidad de mejorar las condiciones de circulación y la conectividad urbana.

“Son acciones de recarpeteo que van a iniciar en el mes de noviembre y las brigadas, dobleteando la cantidad de brigadas de bacheo de rehabilitación de calles, ya a partir del día de ayer, lunes 26 de octubre”, concluyó el alcalde.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

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