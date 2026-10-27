Duplica Saltillo brigadas de bacheo y alista gran plan de recarpeteo para noviembre

Las autoridades municipales dividieron la ciudad en zonas de atención para distribuir al personal operativo y responder a las demandas ciudadanas en los distintos sectores.

El Gobierno Municipal de Saltillo duplicó el número de cuadrillas dedicadas a las labores de bacheo y rehabilitación de vialidades, con el objetivo de atender los puntos con mayor deterioro en la carpeta asfáltica.

“Duplicamos la cantidad de cuadrillas que tenemos en los diferentes sectores de Saltillo”, declaró el alcalde Javier Díaz González sobre el incremento de personal destinado a estos trabajos.

El Edil explicó que la ciudad está dividida en los sectores oriente, suroriente, sur, surponiente, poniente, centro y norte, donde las brigadas intervienen las calles que requieren mantenimiento.

“En cada uno de estos sectores tenemos una buena cantidad de brigadas. Entonces, nosotros ya tenemos detectados dónde debemos asignar las brigadas de rehabilitación de vialidades”, señaló.

PREPARAN RECARPETEO EN AVENIDAS

Además de las labores de bacheo, el Ayuntamiento prepara un programa de recarpeteo que comenzará durante las primeras semanas de noviembre en vialidades de alta circulación, como Antonio Cárdenas, el periférico Luis Echeverría y el bulevar Venustiano Carranza.

Los trabajos también incluirán los bulevares Morelos y Minero, en las zonas norte y oriente de la ciudad, con la finalidad de mejorar las condiciones de circulación y la conectividad urbana.

“Son acciones de recarpeteo que van a iniciar en el mes de noviembre y las brigadas, dobleteando la cantidad de brigadas de bacheo de rehabilitación de calles, ya a partir del día de ayer, lunes 26 de octubre”, concluyó el alcalde.