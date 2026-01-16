Refuerzan vigilancia vial con peritos en puntos estratégicos de Torreón

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y agilizar la atención a hechos de tránsito, el Centro de Justicia Municipal (CJM) de Torreón mantiene presencia permanente de peritos en puntos estratégicos de la ciudad, principalmente en zonas escolares, calzadas, calles y bulevares donde actualmente se desarrolla obra pública. La directora general del CJM, Martha Rodríguez Romero, informó que esta estrategia responde a factores como el regreso a clases, las lluvias y los cierres parciales de vialidades por trabajos de infraestructura, situaciones que requieren mayor atención por parte de los conductores y respeto a las indicaciones de las autoridades. TE PUEDE INTERESAR: Activa Gobierno de Coahuila plan laboral tras reajuste en General Motors

}Destacó que durante la Administración del alcalde Román Alberto Cepeda González se han fortalecido los programas de seguridad vial, así como la capacidad de respuesta de los peritos de tránsito, con el propósito de brindar una atención oportuna y reducir los tiempos de congestionamiento cuando ocurre algún siniestro. Como parte del despliegue operativo, los peritos se mantienen en puntos como el bulevar La Nogalera y Plaza 505, además de un segundo tramo de vigilancia sobre el mismo bulevar, desde el Territorio Santos Modelo (TSM) hasta Soriana Verde. También se conserva presencia en el Periférico Raúl López Sánchez, a la altura del Giro Independencia, así como en la intersección del bulevar Revolución y Rodríguez Triana, frente a Plaza Jumbo. Rodríguez Romero reiteró el llamado a los automovilistas a evitar factores de distracción al conducir, como el uso del teléfono celular, maquillarse o realizar actividades ajenas al manejo, ya que estas prácticas incrementan de manera significativa el riesgo de accidentes. “La causa número uno de los accidentes viales es la falta de precaución. Es fundamental conducir de manera responsable por el bienestar propio, de nuestras familias y de los demás conductores”, subrayó.