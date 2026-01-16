‘Cero narco en elecciones’: Sheinbaum propone fiscalización dura en reforma

/ 16 enero 2026
    ‘Cero narco en elecciones’: Sheinbaum propone fiscalización dura en reforma
    La presidenta confió en que partidos aliados también se sumarán a esta iniciativa legislativa, con la cual busca reforzar la transparencia y el control del financiamiento político. /FOTO: CUARTOSCURO
Carlos M.M.
Carlos M.M.

Adelantó que su iniciativa de reforma electoral incluirá mecanismos más estrictos de fiscalización de recursos de campaña

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo planteó este viernes que uno de los pilares de la reforma electoral que enviará al Congreso de la Unión será el fortalecimiento de la fiscalización de recursos de campaña, con la finalidad de que no se permita la llegada de dinero de grupos del crimen organizado a candidaturas.

Durante su conferencia matutina realizada en el C5 de Ecatepec, la mandataria expuso que este componente podría estar incluido en la iniciativa que presentará el próximo mes, con el objetivo de cerrar rutas para el uso de recursos ilícitos en los procesos electorales.

“Mayor fiscalización es muy importante, la fiscalización de los recursos y las acciones de la autoridad electoral en el momento en que se encuentre pues algún mal uso de los recursos o alguna fuente no lícita de recursos que se usen en las campañas”, señaló Sheinbaum al responder cuestionamientos sobre el contenido de la propuesta.

La presidenta confió en que partidos aliados también se sumarán a esta iniciativa legislativa, con la cual busca reforzar la transparencia y el control del financiamiento político para impedir que el crimen organizado influya en los resultados electorales.

Expertos y actores políticos han planteado que los mecanismos de fiscalización forman parte central del debate sobre la reforma electoral, en medio de propuestas más amplias que incluyen revisión de financiamiento público, representación proporcional y reglas de organización de los comicios.

La discusión legislativa de la reforma electoral, prevista para presentarse formalmente en febrero, ha provocado diversas reacciones entre partidos políticos y especialistas, quienes advierten sobre la necesidad de equilibrar la transparencia con la pluralidad democrática sin generar perjuicios para la participación ciudadana. Con información de Milenio

