Regidores de Torreón aprueban creación del centro ‘Fuerza Mayor’ para adultos mayores

Torreón
/ 15 diciembre 2025
    Regidores de Torreón aprueban creación del centro ‘Fuerza Mayor’ para adultos mayores
    Los regidores destacaron la importancia de este en la región, pues representará un espacio seguro y digno. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Ofrecerá talleres de salud preventiva, actividades culturales y servicios de alimentación balanceada

TORREÓN, COAH.- Este lunes los regidores del Cabildo de Torreón aprobaron la propuesta del DIF municipal para la construcción de un centro para personas de la tercera edad “Fuerza Mayor”, con una inversión de 50 millones de pesos para ofrecer actividades que promuevan un envejecimiento activo.

La directora del DIF Torreón, Claudia Marlene Martínez, explicó que este espacio contará con un centro de día con capacidad para cincuenta personas y concentrará todos los programas destinados a la tercera edad en la ciudad.

TE PUEDE INTERESAR: Sequía reduce hasta 6 mil pesos el valor de cada res en Coahuila; Ocampo, entre los municipios más golpeados

El centro también ofrecerá talleres de salud preventiva, actividades culturales y servicios de alimentación balanceada, buscando atender de manera integral las necesidades físicas, emocionales y sociales de los beneficiarios.

Los regidores destacaron la importancia de este en la región, pues representará un espacio seguro y digno donde puedan recibir atención integral y participar en actividades recreativas y de desarrollo personal.

VA FUERTE INVERSIÓN

Para esta obra se estima una inversión de 50 millones de pesos provenientes de recursos municipales. Este monto cubrirá tanto la edificación como el equipamiento necesario para garantizar instalaciones modernas y accesibles, así como la capacitación del personal que atenderá a los usuarios.

Agregó que en promedio, se podrían superar las 2 mil 800 atenciones en este nuevo punto. Esto permitirá ampliar la cobertura de servicios y reducir las listas de espera para quienes requieren apoyo especializado, además de facilitar el acceso a orientación jurídica y psicológica.

Martínez Valdés añadió que, actualmente, un equipo de arquitectos trabaja en la elaboración del diseño. Se espera que el proyecto esté listo para ser presentado oficialmente el próximo año.

TE PUEDE INTERESAR: Municipio de Ramos Arizpe analiza cruces viales del tren ante contacto limitado con Grupo Carso

Asimismo, se contempla la colaboración con asociaciones civiles y voluntarios para enriquecer la oferta de actividades y fortalecer la integración comunitaria en beneficio de la población adulta mayor.

Temas


adultos mayores
Regidores

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Por lo que se coloca en el cuarto lugar a nivel nacional, teniendo un aumento de 3% en lo porcentual, con respecto al mes de octubre, y se convierte en el gobernador del norte mejor rankeado.

Manolo Jiménez se encuentra en el Top 5 de Gobernadores con mejor aceptación, de acuerdo a Mitofsky
Durante la sesión legislativa se expusieron cifras relacionadas con seguridad, rezago en investigaciones y operatividad institucional.

Presenta Fiscal de Coahuila informe con baja tasa de homicidios y reducción en feminicidios y narcomenudeo
Elementos de seguridad realizan recorridos de vigilancia en la franja fronteriza de Coahuila como parte de los operativos permanentes.

Coahuila registra en 2025 la cifra más baja de muertes de migrantes en una década
Esclavo del sistema

Esclavo del sistema

true

Se puede decir... Que sigue vigente la ‘inseguridad’
true

El reto de combatir la extorsión en año electoral
true

El oro del Rin y la tentación del caudillo: la disputa entre el poder y el amor
true

La narcopolítica no sólo es morena, también es azul