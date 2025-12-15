Regidores de Torreón aprueban creación del centro ‘Fuerza Mayor’ para adultos mayores

TORREÓN, COAH.- Este lunes los regidores del Cabildo de Torreón aprobaron la propuesta del DIF municipal para la construcción de un centro para personas de la tercera edad “Fuerza Mayor”, con una inversión de 50 millones de pesos para ofrecer actividades que promuevan un envejecimiento activo.

La directora del DIF Torreón, Claudia Marlene Martínez, explicó que este espacio contará con un centro de día con capacidad para cincuenta personas y concentrará todos los programas destinados a la tercera edad en la ciudad.

El centro también ofrecerá talleres de salud preventiva, actividades culturales y servicios de alimentación balanceada, buscando atender de manera integral las necesidades físicas, emocionales y sociales de los beneficiarios.

Los regidores destacaron la importancia de este en la región, pues representará un espacio seguro y digno donde puedan recibir atención integral y participar en actividades recreativas y de desarrollo personal.

VA FUERTE INVERSIÓN

Para esta obra se estima una inversión de 50 millones de pesos provenientes de recursos municipales. Este monto cubrirá tanto la edificación como el equipamiento necesario para garantizar instalaciones modernas y accesibles, así como la capacitación del personal que atenderá a los usuarios.

Agregó que en promedio, se podrían superar las 2 mil 800 atenciones en este nuevo punto. Esto permitirá ampliar la cobertura de servicios y reducir las listas de espera para quienes requieren apoyo especializado, además de facilitar el acceso a orientación jurídica y psicológica.

Martínez Valdés añadió que, actualmente, un equipo de arquitectos trabaja en la elaboración del diseño. Se espera que el proyecto esté listo para ser presentado oficialmente el próximo año.

Asimismo, se contempla la colaboración con asociaciones civiles y voluntarios para enriquecer la oferta de actividades y fortalecer la integración comunitaria en beneficio de la población adulta mayor.