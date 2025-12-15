Municipio de Ramos Arizpe analiza cruces viales del tren ante contacto limitado con Grupo Carso

Aunque Grupo Carso —del empresario Carlos Slim— ganó desde septiembre la licitación para trabajar en la infraestructura del tren de pasajeros, solo se ha sostenido una reunión virtual con el Ayuntamiento de Ramos Arizpe, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

El edil dijo que, hasta el momento, no ha habido un acercamiento directo sobre la renta de terrenos en el municipio y que las conversaciones se han centrado en aspectos técnicos como la ubicación de la estación, una posible subestación. “Todavía no se comunican conmigo”, comentó al referirse a un contacto más formal por parte de la empresa.

Uno de los puntos en discusión es el tipo de puentes que se construirán como parte del proyecto ferroviario. De acuerdo con el alcalde, la propuesta inicial contempla puentes de dos carriles, esquema que el municipio considera insuficiente para la movilidad de la ciudad.

“Nosotros no queremos un puente que nos vaya a perjudicar y que nos vaya a hacer más problemática la situación”, afirmó. “Ellos están proponiendo un puente de dos carriles; nosotros estamos poniendo un puente de cuatro carriles con un distribuidor vial”, dijo.

Gutiérrez Merino indicó que el proyecto del tren es de carácter federal, pero requiere coordinación con los gobiernos estatal y municipal para que las obras sean funcionales para la ciudad. “Estamos tratando de que sea una cosa factible para que el municipio esté bien, que tenga viabilidad y que no solo sea el puente, sino la movilidad dentro del municipio”.

Agregó que, de acuerdo con lo proyectado, el plan contempla alrededor de 20 obras entre puentes, pasos a desnivel y cruces elevados, a desarrollarse durante un estimado entre año y medio y casi dos años. “Son como 20 entre puentes y pasos a desnivel; algunos serán por abajo, otros por arriba, incluso con tramos elevados del tren”.

Finalmente, señaló que el municipio se mantiene disponible para retomar el diálogo con la empresa y avanzar en definiciones técnicas que impactarán directamente en la movilidad de Ramos Arizpe. “Nosotros vamos a estar disponibles todos los días para poder reunirnos”, concluyó.