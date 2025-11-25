Región Laguna: anuncian cierre indefinido de accesos en vados del río Nazas por operativos de seguridad

Torreón
/ 25 noviembre 2025
    Región Laguna: anuncian cierre indefinido de accesos en vados del río Nazas por operativos de seguridad
    La DSPM mantiene operativos con cámaras y personal especializado, una estrategia que ha permitido inhibir delitos y agilizar la respuesta ante incidentes. FOTO: SANDRA GÓMEZ/VANGUARDIA

Los accesos inferiores del vado del río Nazas permanecerán cerrados de manera indefinida mientras continúan los operativos de revisión y vigilancia entre Torreón y Gómez Palacio

TORREÓN, COAH.- Por seguridad, los accesos por la parte baja de los puentes del vado del río Nazas que comunican a Torreón y Gómez Palacio continuarán cerrados y así será hasta nuevo aviso, informó el titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), comisario Alfredo Flores Originales.

Esta medida responde a la necesidad de mantener un control más estricto sobre el flujo vehicular y peatonal en la zona, debido al reciente incremento en los operativos de seguridad tras los hechos violentos ocurridos en la región.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: captan en video abandono de perrito en Lomas de Lourdes; ciudadanos muestran indignación

Dio a conocer que aún no hay instrucción de reabrir las vialidades, por lo que los vehículos deberán seguir cruzando por arriba, donde están los filtros de revisión. Estos puntos de control cuentan con vigilancia permanente y tecnología de monitoreo para detectar cualquier actividad sospechosa, reforzando así la seguridad en el cruce entre las dos ciudades.

“La seguridad es día a día y eso no va a cambiar; el vado seguirá cerrado hasta que lo ordenen desde arriba, ya sea el gobernador Manolo Jiménez o el alcalde Román Alberto Cepeda”, apuntó.

“Hacerlos pasar por donde tenemos los filtros y las cámaras es lo que nos ha ayudado a nosotros a tener un Torreón seguro”, dijo.

Gracias a la presencia de personal capacitado y a la instalación de equipos de videovigilancia, se ha logrado inhibir la comisión de delitos y responder de manera más eficiente ante cualquier incidente.

Sobre los retrasos que ocasiona la limitación en los accesos, el entrevistado comentó que es preferible salir con más anticipación para llegar a tiempo que poner en riesgo la tranquilidad de la ciudad. Recomendó a los automovilistas planificar sus rutas y considerar las medidas vigentes como parte de una estrategia colectiva para preservar el orden y la paz social.

El reforzamiento de la seguridad en el paso vehicular surgió tras el ataque armado registrado el sábado 4 contra policías municipales en Gómez Palacio, hechos por los cuales ya hubo varios detenidos tanto en Coahuila como en Durango, además del aseguramiento de armas largas y explosivos durante tres cateos en Torreón.

La coordinación entre las autoridades de ambos estados ha sido fundamental para la captura de los responsables y el decomiso de material peligroso, lo que representa un avance significativo en la lucha contra la delincuencia en la zona.

Temas


Seguridad
operativos

Localizaciones


Coahuila
Torreón
Región Laguna

true

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El mandatario estatal mencionó proyectos que han beneficiado a las distintas regiones de la entidad.

Manolo Jiménez destaca inversión de 3 mil mdp en obras sociales y ‘Semáforo Verde Financiero’ en Segundo Informe
El Gobernador resaltó las fortalezas que tiene Coahuila en medio de la incertidumbre por la política comercial de Donald Trump.

Informe de Gobierno de Manolo Jiménez: Seguridad y estrategia, claves ante incertidumbre por aranceles de Trump

true

POLITICÓN: Desde Torreón, Manolo Jiménez mostrará músculo y narrativa en informe ciudadano
Los productores agrícolas cerraron carreteras exigiendo mejores precios en sus cosechas.

Transportistas y campesinos ahorcan 76 puntos del país en al menos 19 estados del país
Carga insoportable

Carga insoportable
true

Hace la 4T campaña contra dos mujeres
true

Sinaloa: Rocha, ‘el demócrata’ que se deshizo de sus rivales políticos
La buena noticia es que la fototerapia, que consiste en exponer los ojos a la luz solar simulada, puede ayudar.

¿Las lámparas de fototerapia sirven para la depresión estacional?