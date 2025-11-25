Región Laguna: anuncian cierre indefinido de accesos en vados del río Nazas por operativos de seguridad

TORREÓN, COAH.- Por seguridad, los accesos por la parte baja de los puentes del vado del río Nazas que comunican a Torreón y Gómez Palacio continuarán cerrados y así será hasta nuevo aviso, informó el titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), comisario Alfredo Flores Originales.

Esta medida responde a la necesidad de mantener un control más estricto sobre el flujo vehicular y peatonal en la zona, debido al reciente incremento en los operativos de seguridad tras los hechos violentos ocurridos en la región.

Dio a conocer que aún no hay instrucción de reabrir las vialidades, por lo que los vehículos deberán seguir cruzando por arriba, donde están los filtros de revisión. Estos puntos de control cuentan con vigilancia permanente y tecnología de monitoreo para detectar cualquier actividad sospechosa, reforzando así la seguridad en el cruce entre las dos ciudades.

“La seguridad es día a día y eso no va a cambiar; el vado seguirá cerrado hasta que lo ordenen desde arriba, ya sea el gobernador Manolo Jiménez o el alcalde Román Alberto Cepeda”, apuntó.

“Hacerlos pasar por donde tenemos los filtros y las cámaras es lo que nos ha ayudado a nosotros a tener un Torreón seguro”, dijo.

Gracias a la presencia de personal capacitado y a la instalación de equipos de videovigilancia, se ha logrado inhibir la comisión de delitos y responder de manera más eficiente ante cualquier incidente.

Sobre los retrasos que ocasiona la limitación en los accesos, el entrevistado comentó que es preferible salir con más anticipación para llegar a tiempo que poner en riesgo la tranquilidad de la ciudad. Recomendó a los automovilistas planificar sus rutas y considerar las medidas vigentes como parte de una estrategia colectiva para preservar el orden y la paz social.

El reforzamiento de la seguridad en el paso vehicular surgió tras el ataque armado registrado el sábado 4 contra policías municipales en Gómez Palacio, hechos por los cuales ya hubo varios detenidos tanto en Coahuila como en Durango, además del aseguramiento de armas largas y explosivos durante tres cateos en Torreón.

La coordinación entre las autoridades de ambos estados ha sido fundamental para la captura de los responsables y el decomiso de material peligroso, lo que representa un avance significativo en la lucha contra la delincuencia en la zona.