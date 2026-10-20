Rehabilitan espacios deportivos en Torreón; refuerzan iluminación y seguridad en parques y canchas

TORREÓN, COAH.- La rehabilitación de canchas, instalación de alumbrado y reforzamiento de la vigilancia en espacios públicos forman parte de las acciones que mantiene el Ayuntamiento de Torreón para mejorar las condiciones de las unidades deportivas y áreas recreativas de la ciudad. El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís informó que estas intervenciones buscan recuperar instalaciones utilizadas diariamente por niñas, niños, jóvenes y adultos, además de ampliar las oportunidades para practicar alguna disciplina deportiva en entornos adecuados y seguros.

Entre los espacios que actualmente reciben atención se encuentra el Complejo Deportivo La Jabonera, donde se realizan mejoras en el sistema de iluminación para facilitar el desarrollo de las actividades y brindar mayor seguridad a los usuarios. De igual manera, en el Multideportivo Oriente se trabaja en la rehabilitación de las canchas de pasto sintético. Las acciones también alcanzan a la Línea Verde, uno de los principales corredores recreativos del sector, donde fueron rehabilitadas las canchas de fútbol para mejorar las condiciones en las que entrenan y conviven los habitantes de las colonias cercanas. En el Bosque Venustiano Carranza se contemplan trabajos de rehabilitación en sus instalaciones deportivas, además de la incorporación de un área de calistenia, destinada a quienes realizan ejercicios utilizando su propio peso corporal. A estas alternativas se suma el Gimnasio Alamedas, que forma parte de la infraestructura disponible para la práctica de distintas disciplinas. Riquelme Solís explicó que, desde el inicio de su gestión, realizó recorridos por parques y unidades deportivas para conocer directamente las necesidades planteadas por los usuarios. A partir de estas visitas se determinaron trabajos prioritarios relacionados con el mantenimiento de canchas, alumbrado y presencia policial, buscando que las familias puedan aprovechar estos espacios con mayor tranquilidad.

El presidente municipal sostuvo que el deporte y las actividades culturales también representan herramientas importantes para prevenir conductas de riesgo, particularmente entre niños y jóvenes, al ofrecer alternativas de recreación y favorecer la convivencia comunitaria. “La seguridad se consolida desde la prevención, y es a través del deporte, de la sana convivencia y de fortalecer los lazos de comunidad que podemos mejorar las acciones y fortalecer los programas”, expresó. Otro de los aspectos que destacó fue la necesidad de mantener una oferta deportiva accesible para personas de diferentes edades, mediante academias y programas que cuenten con personal preparado para orientar a quienes participan. En este sentido, reconoció la labor de maestros y entrenadores que diariamente trabajan con los alumnos, al considerar que su acompañamiento es tan importante como disponer de instalaciones en buenas condiciones. El alcalde señaló que el mantenimiento de los espacios deportivos continuará como parte de las acciones municipales orientadas a promover la actividad física, recuperar áreas de convivencia y acercar opciones de desarrollo y recreación a las familias de los distintos sectores de Torreón.